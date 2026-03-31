Verilen bilgiye göre, Yeşilırmak Muhtarlığında geçen cumartesi yapılan Genel Kurul’da Yönetim Kurulu Başkanlığına oy birliğiyle Cavit Atalar seçildi.

Yönetim Kurulu üyeleri; Behiye Pekdoğan, Figen Karafistan, Aytül Yorulmaz, Arif Ekici, Hasan Çolak, Gökan Canveren, yedek üyeler Çağrı Kurtbir ve Cemaliye Sergil oldu.

Denetim Kurulu, Salahi Atalar, Gürhan Atalar ve Mehmet Ferdağ’dan oluştu. İlk Yönetim Kurulu toplantısında Hasan Çolak sekreterliğe, Gökan Canveren da saymanlığa getirildi.

Yönetim Kurulu; 15’inci Geleneksel Çilek Festivali'nin 9 Mayıs ve 10 Mayıs tarihlerinde düzenlenmesine de karar verdi.

Öte yandan faaliyet raporuyla mali raporun sunulduğu Genel Kurul’da Cavit Atalar konuşma yaptı.

Atalar, 30’uncu kuruluş yıl dönümünü Kasım 2025’te kutlayan Birliğin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üretimine önemli katkı sağladığını, paydaşlarla iş birliği içinde çilek ve verigo festivallerini düzenlediğini, kültür, turizm ve tanıtım gibi konularda önemli hizmetler verdiğini belirtti.

Atalar, davet üzerine Yeşilırmak ve Yedidalga’ya ziyarette bulunarak sorunları bizzat üreticilerden dinlediğini söyleyerek, bu yıl yağışların bereketli geçmesinim herkesi sevindirdiğini ifade etti.