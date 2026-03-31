Başbakan Ünal Üstel, 2 Nisan 2026 tarihinde Bakü'de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Hükümet Başkanları ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları 2. Toplantısı’na katılmak üzere Azerbaycan’a gidiyor.
“Yeniden Yeşil Kıbrıs” etkinliğiyle yarın ülke genelinde eş zamanlı fidan dikilecek
Haber Kıbrıs'ta yer alan habere göre, Başbakan Üstel’e Başbakanlık Müsteşarı Berhan Ongan ve Başbakanlık Özel Kalem Müdürü İlgen Bağcıer eşlik edecek.
Başbakan Üstel'in toplantı kapsamında üst düzey temaslarda bulunması bekleniyor.