Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Mustafa Baybora, tüm sendikalar adına yaptığı açıklamada, hükümete yönelik sert eleştirilerde bulunarak grev ve eylemlerin yeniden başlayacağını duyurdu.

Açıklamada, UBP-DP-YDP hükümetinin “yasa, hukuk ve etik tanımadığı” öne sürülerek, Meclis Genel Kurulu’nun yeniden açılmasıyla birlikte genel grev ve eylemlerin kaldığı yerden devam edeceği belirtildi. 1 Nisan 2026 itibarıyla hiçbir ek mesai gerektiren görevin kabul edilmeyeceği ve “angarya çalışılmayacağı” ifade edildi.

Sendikalar, aynı gün saat 10.00’da Kıbrıs Türk Ticaret Odası önünde protesto eylemi düzenleneceğini açıkladı. Açıklamada, Ticaret Odası’nın çalışan hakları söz konusu olduğunda tutum aldığı, ancak yolsuzluk ve benzeri konularda sessiz kaldığı ileri sürüldü.

Öte yandan, 2 Nisan Perşembe günü saat 11.00’de mahkeme önünde toplanılacağı ve hükümetin Yasa Gücünde Kararnamesine karşı ara emri başvurusunun yapılacağı duyuruldu.

Sendikalar, ilerleyen günlerde de grev ve eylemlerin devam edeceğini belirterek, mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini kamuoyuna bildirdi.