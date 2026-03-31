Gürler, yayımladığı mesajda başta Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı, Başbakan, T.C. Lefkoşa Büyükelçisi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı, bakanlar ve milletvekilleri ile Güvenlik Kuvvetleri Kurmay Başkanı olmak üzere tüm yetkililere ve halka şükranlarını sundu.

Acılarını paylaşarak kendilerine destek olan, taziye dileklerini ileten, telefonla arayan, mesaj gönderen ve çelenk yollayan herkese teşekkür eden Gürler, bu süreçte gördükleri ilgi ve dayanışmanın kendilerine güç verdiğini ifade etti.

Pervin Gürler, mesajında ayrıca şu ifadelere yer verdi: Bu acı günümüzde bir kez daha gördük ki hayatımıza ne kadar çok güzel insan dokunmuş.