Listenin tamamına Resmî Gazete’nin ilgili ekinden ulaşılabileceği kaydedildi.

Söz konusu duyuru, değiştirilmiş şekliyle 27/1977 sayılı Vergi Usul Yasası’nın 6. maddesi kapsamında “Tebliğ ve İlanlar” bölümünde yer aldı. Yayınlanan listelerde, 2024 yılına ait kurumlar vergisi yükümlülükleri ve gelir vergisi beyannamelerine ilişkin bilgilerin bulunduğu belirtildi.

Resmî Gazete’nin 6 Kasım 2025 tarihli ve 221 sayılı nüshasında, 2024 Gelir Yılı Kurumlar Vergisi listesi ile Gelir Vergisi Beyanları yayımlandı.

