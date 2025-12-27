Resmî Gazete’nin 26 Aralık tarihli sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararlarıyla, tüketicilerin korunmasına yönelik yasal düzenlemeler yenilenirken, Resmî Gazete satış ve abonelik ücretleri güncellendi; Nigar Güneş’in ise KKTC Ankara Büyükelçiliği Sağlık Ataşesi olarak görevlendirilmesi kararlaştırıldı.

- Tüketicileri korunmasına ilişkin kuralları düzenleyen kararname yürürlüğe girdi

Tüketicilerin korunmasına ilişkin kuralları düzenleyen Yasa Gücünde Kararname, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenleme ile özellikle dijitalleşen ticaret ortamı ve e-ticaret uygulamalarında ortaya çıkan mevzuat boşluklarının giderilmesi hedeflenirken, mesafeli sözleşmelere ilişkin usul ve esasların Bakanlar Kurulu’nun onaylayacağı bir tüzükle belirlenmesi kararlaştırıldı.

Kararname çerçevesinde, yasa ihlallerinde uygulanacak idari para cezaları artırılırken, bu cezaların tahsilatı Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası kapsamına alındı. Bazı ağır ihlaller için ise asgari ücretin 10 katına kadar para cezası ve/veya iki yıla kadar hapis cezası öngörüldü.

- Tüketici Konseyi’nin yapısı

Yasa Gücünde Kararname ile birlikte Tüketici Konseyi, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Bakanlık Müdürü’nün başkanlığında toplanacak.

Konsey; Başbakanlık ve tüm bakanlıkların birer temsilcisinin yanı sıra Devlet Planlama Örgütü, üniversiteler, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Eczacılar Birliği, Tabipler Birliği, Esnaf ve Zanaatkârlar Odası, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Bankalar Birliği, Seyahat Acenteleri Birliği, Otelciler Birliği, Barolar Birliği, Belediyeler Birliği, Kıbrıs Türk İşadamları Derneği, Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği ile tüketici örgütlerinden temsilcilerden oluşacak.

- Resmî Gazete ücretleri yeniden belirlendi

Bakanlar Kurulu, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere Resmî Gazete satış ve abonelik ücretlerini yeniden belirledi.

Buna göre Resmî Gazete’nin bir adedinin satış fiyatı 75 TL, 3 aylık abonelik ücreti 2 bin 400 TL, 6 aylık abonelik ücreti 4 bin 800 TL, 1 yıllık abonelik ücreti ise 7 bin 200 TL oldu. Tereke ilanları için uygulanacak ücret ise 960 TL olarak belirlendi.

- Nigar Güneş, Ankara’ya Sağlık Ataşesi olarak atandı

Öte yandan, Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda görev yapan 1. Derece Sağlık İdarecisi Nigar Güneş’in, KKTC Ankara Büyükelçiliği Sağlık Ataşesi olarak görevlendirilmesine karar verdi.