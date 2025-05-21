İş kazasıyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

20.05.2025 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Alsancak’ta faaliyet gösteren bir restoranın mutfağında çalışan aşçı MD Saiful İslam BHUIYAN (E-25), yemek ve tatlıların üzerini yakmak için kullanılan pürmüzü açtığı sırada, muhtemelen tetik kısmında oluşan gaz kaçağının patlaması sonucu yüzü, kolları ile bacaklarında ve o sırada yanında bulunan garson Ceylan SARI (K-33)’nın ise yüzünde ve sağ kolunda yanıklar oluşmuştur.

Adı edilenler Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılmış olup, yapılan tedavilerinin ardından Ceylan SARI taburcu edilirken, MD Saiful İslam BHUIYAN ise Cerrahi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.