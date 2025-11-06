Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde hayatını kaybeden 9 yaşındaki Chinyere Olivia Ojoagu’nun ölümünün araştırılmasının önemli olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Jale Refik Rogers, “Dün Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde 9 yaşındaki yavrumuzun hayatını kaybetmesine neden olan olay veya olaylar zincirinin tüm ayrıntılarıyla araştırılması, elde edilecek bulguların kamuoyu ile şeffaf biçimde paylaşılması ve varsa sorumluların adalet önünde hesap vermesi büyük önem taşımaktadır” dedi.

“Bu süreç yalnızca bir ailenin adalet arayışı değil, aynı zamanda ülkemizin sağlık sistemine duyulan güvenin yeniden tesis edilmesi açısından önemlidir” açıklamasını yapan Rogers, şöyle devam etti:

“Lefkoşa Devlet Hastanesi Çocuk Servisi, birçok alanda yan dal uzman hekimleriyle donanımlı, fedakâr ve özveriyle çalışan bir birimdir. Bu nedenle, hem orada görev yapan sağlık çalışanlarının emeğinin ve itibarının korunması hem de toplumun doğru bilgilendirilmesi ve benzer kayıpların bir daha yaşanmaması için sürecin en ufak ayrıntısına kadar aydınlatılması elzemdir. Küçük yavrumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum.”