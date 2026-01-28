Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Heyetinin verdiği kararı Gülay Uğur okudu.

Karardan önce sanık aleyhine getirilen davalardan itham edildi.

Sanığın ithamları kabul etmesinin ardından savcı Hasan Boşnak olguları aktardı. Aktarılan olguların ardından mahkeme sanığa söz hakkı verdi. Sanık, “İstanbul’da geçinmek zor, aileme bakıyorum. Çok pişmanım, Türkiye’de hiç suça bulaşmadım” dedi.

Daha sonra kararı açıklayan Yargıç, sanığın 19 Eylül 2025 tarihinde Demirhan bölgesinde Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından o bölgede faaliyet gösteren Betmezoğlu Oto Galeri ve Kanal Motors civarında şüpheli hareketler sergilemesi üzerine yakalandığını, yapılan aramada siyah sırt çantası içinde 1 adet Beretta marka 7,65 mm tabanca ile tabancaya ait 7 fişek bulunduğunu aktardı.

Sanığın meseleye ilişkin iki kez gönüllü ifade verdiğini, tabanca ve mermileri ne şekilde ve nereden aldığını izah ettiğini kaydeden yargıç, gönüllü ifadesinde KKTC’ye geliş sebebini de anlattığını söyledi. Yargıç sanığın, “Buraya gelme sebebim bana resmini attıkları ismini bilmediğim adamın bacağına ve kendisini bulamazsam galeriye sıkmaktı. Ancak bunları yapamadan polis beni aldı” dediğini aktardı.

Yargıç, şunları kaydetti:

“Bu husus sanığın adaya geliş amacını açıkça ortaya koymakta olup, suçun ciddiyetini göstermektedir. Ayrıca sanığın, polis tarafından yakalandığı ana kadar suç işlemeye yönelik iradesinden vazgeçmediğini de ortaya koymaktadır. Keza; emare olarak alınan tabancanın içerisinde 1 adet namluda sürülü vaziyette olmak üzere toplam 7 adet mermi tespit edilmiştir. Bu durum, söz konusu tabancanın kullanıma hazır halde bulunduğunu göstermektedir. Bu hususlar suçun vahametini daha da artırmaktadır.

Ülkemize turist sıfatıyla giriş yapan bir kişinin suç işlemesi, özellikle kamuoyunu yakından ilgilendiren, gündemi uzun süre meşgul eden ve halkta huzursuzluğa yol açan silahlı saldırı olayları kapsamında ülkeye gelmiş olması dikkate alındığında, suçun toplumsal etkisini ve vahametini artırmaktadır. Sanığın turist statünde bulunduğu bir ülkede kamu düzenini ve güvenliğini ihlal eden bu tür suçları işlemesi hoş görülebilir bir durum değildir. Her geçen gün bu tar suçların arttığı, ülkemizde çok sayıda kişinin tehdit edildiği, silahlı saldırıya maruz bırakıldığı görülmektedir. Bu tür suçların yaygın suçlardan oluşunu ceza takdirinde sanık aleyhinde dikkate alırız.”

Yargıç, sanığın sabıkası olmayışını, ilk günden polise yardımcı olmasını, gönüllü ifade vermesini ve aleyhine gelen davaları ilk günden kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı sağlamasını ve bakmakla yükümlü ailesi olmasını lehine hafifletici faktörler olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Yargıç Uğur, meselenin tüm olgularını, sanığın kişisel durumunu, hafifletici faktörleri tekrardan gözden geçirdikten, sonra sanığı 7 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.