-ÖZEL HABER-

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Rogers, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın uygulamalarını eleştirerek, eski radar kamera sistemin işleyişinin yeterli olmasına rağmen, yeni sistemin getirildiğini ve bunun da halka doğru şekilde aktarılamadığını belirtti.

Rogers, hız kameraları ve fiber optik sistem örnekleri üzerinden yaptığı değerlendirmede, “Eski kameralar gayet güzel çalışıyordu, cezaların halka ulaşmasında sıkıntı vardı. Ancak bunu çözmek yerine çalışan sistem sökülüp, ihalesiz bir şekilde yeni bir sisteme geçildi. Tam da geçilemedi, halkın aklı karıştı. Kameralar çalışıyor olabilir ama veri aktarılacak taban yok” ifadelerini kullandı.

Rogers, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın “4 aylık kamera cezaları silinecek” açıklamalarını da sistemdeki aksaklıkları gizlemek için bir kılıf niteliğinde olduğunu vurguladı. Rogers, “Sistem zaten çalışmıyordu. Halka lütufta bulunuyor gibi bir duruma girmesinler. Bu kameralar gerçekten çalışabilecek mi, veri konusu ne olacak, takipçisi olacağız. Şu ana kadar çalışan bir sistem yoktu, bunu net olarak söyleyebilirim” dedi.

Rogers: Hükümetin övündüğü icraatların büyük kısmı kendi eserleri değil

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, hükümetin son dört yıldaki icraatlarını da eleştirerek övünülen projelerin gerçekte hükümetin kendi çalışmaları olmadığını ifade etti. Rogers, eğitim ve sağlık alanındaki örnekleri gündeme taşıdı.

Rogers, Eğitim Bakanı’nın “22 okul yaptık” açıklamasına dikkat çekerek, “Bu okulların inşası hayırsever vatandaşlar tarafından yapılıyor ve bağışlanıyor. Hükümetin doğrudan katkısı yok” dedi. Sağlık alanında atılımlar yapıldığı açıklamalarını da değerlendiren Rogers, “Sağlıkta yapılan projelerin büyük çoğunluğu Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle gerçekleştirildi” şeklinde konuştu.

Maaş artışları ve asgari ücret… “Sanki her şey toz pembe…”

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, hükümetin maaş artışlarını övmesine de tepki gösterdi. Rogers, “2022 yılından bu yana maaşlar 10 kat arttı diyorlar ama halkın alım gücünün düşmesiyle ilgili tek kelime etmiyorlar. Sanki her şey toz pembe bir tabloymuş gibi konuşuyorlar” ifadelerini kullandı.

Rogers, özel sektörde çalışanların primlerinin aldıkları maaş üzerinden değil, asgari ücret üzerinden yatırılmasının ciddi bir sorun olduğunu vurguladı. Rogers, mevcut asgari ücret desteğinin de bu uygulamanın devamı niteliğinde olduğunu belirtti.

“Enflasyon ve asgari ücret kısır döngüsünde kimse kazanamıyor”

Ekonomik tabloyu da değerlendiren Rogers, “Bu enflasyon ve asgari ücret kısır döngüsünde kimse kazanamıyor. Ne asgari ücret alan memnun ne de veren. Küçük esnaf ciddi sıkıntı yaşıyor, girdi maliyetleri ciddi oranda arttı” ifadelerini kullandı.

“Artık başka şeyler söylemek lazım”

“Artık başka şeyler söylemek lazım” diyen Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, “Bir masa etrafında toplanarak girdi maliyetleri nasıl düşer, halkın alım gücü nasıl artar konuşmak lazım. Başbakan Üstel’in “Az alana çok, çok alana az hayat pahalılığı verelim” açıklamasına da değinen Rogers, “samimi ise gelsin oturup onun üzerinden tartışalım, ne yapabiliriz görelim” dedi.

“Tüm işletmeler pahalılıktan rahatsız”

Güney Kıbrıs’a kayan ekonomi ve Elektronik etiket tüzüğü ile ilgili de konuşan Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, marketlerdeki fiyat farklılıklarının eski ve yeni stok kaynaklı olduğunu, işletmelerin yüksek kar oranlarıyla çalışmadığını vurguladı.

Rogers, “Tüm işletmeler pahalılıktan rahatsız. Marketler müşteri kaybetmek istemiyor. Kimse ‘istediğim fiyatı veririm, gelen gelir mantığında’ değil. Girdi maliyetleri fazla ve maliyetler işletmeler için çok artıyor. Büyük kar oranları koyarak iş yapmıyor bu marketler, çünkü rekabet gerçek anlamda fazla” dedi.

“Maliye tamamen maaş ödemeye odaklı”

Rogers, Güney Kıbrıs ile kıyas yaparak, “Güney Kıbrıs’la baktığınızda uygulanan gümrük oranlarında ciddi farklar var. Maliye tamamen memur maaşlarını ödemeye odaklandı, fonlar, stopajlar vergiler arka arkaya konuyor. Örneğin Turizmciler ise 48 ayrı kalemde vergi ödemek zorunda. Bu insanlar ayakta kalamıyor, fiyatlarını aşağıya çekemiyor” ifadelerini kullandı.

Etiket tüzüğü konusuna da değinen Rogers, “Etiket tüzüğü yapıldı. Gerçekten işe yararsa yapılabilir ama bu, gerçek anlamda sorunu çözmez. Artık farklı şeyler konuşmamız ve maliyetleri düşürmeye odaklanmamız gerekiyor” dedi.

Erken seçim… “Ocak ayına kadar direnemeyecekler”

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, erken seçimin kaçınılmaz olduğunu da belirterek hükümet edenlerin birçok ankette oy oranlarının ciddi şekilde düştüğünü savundu. Rogers, “Erken seçim istememe sebepleri yandaş toplamak, oy toplamak. Ancak ben ocak ayına kadar direnebileceklerini hiç sanmıyorum” ifadelerini kullandı.

“Sağlık bilimlerinde nasıl kalite yükselir buna odaklanmak lazım”

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, Sağlık Yasası’yla ilgili de konuşarak şunları kaydetti:

“Ülkemizde şu anda 8 tıp fakültesi var ve ciddi anlamda denetlenmeleri gerekiyor. Burada YÖDAK’ta ciddi eksiklik görüyoruz. Şimdi bir üniversiteye tıpta uzmanlık vermesi için yetki verildi. Branş eğitimi de vermesinin önü açıldı. Ülkemizde tıp eğitiminde yıllardır bu sayılarla bu iş olmaz dedik. Nüfus küçük, yeterli vaka görme noktasında ciddi sıkıntılar var. Dünyada 1 milyonluk nüfusa bir tıp fakültesi var, bizde 8. Uzmanlık verilen yerlerde eğitim verilme safhasında ciddi sıkıntılar var. Bu alan 2016’dan beri YÖDAK tarafından izinlendiriliyor ama YÖDAK hiç denetim yapmamış uzmanlık verilme süreci başladıktan sonra. Onları da suçlayamayız çünkü içlerinde tek bir hekim yok. Sağlık bilimlerinde nasıl kalite yükselir artık herkesin şapkasını önüne koyup bunu düşünmesi ve ciddi çalışma yapması gerekiyor”