-ÖZEL HABER-

Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın sorularını yanıtladı. Amcaoğlu, yeniden başkanlığa aday olup olmayacağı ya da aktif siyasette rol alıp almayacağı yönündeki sorusuna yanıt verdi.

“3 yılı tamamladık görev süremizde. Bu 3 yılda başladığımız noktanın çok ilerisindeyiz ve birçok projemiz devam ediyor. Ben bir dönem daha devam etme düşüncesindeyim. Siyasette hiçbir şey net olmaz ama benim düşüncem bir dönem daha belediye başkanlığına devam etmektir” diyen Amcaoğlu, çalışmalarını seçim odaklı yapmadıklarını vurguladı.

“Biz hiçbir zaman seçimi düşünerek çalışmadık. Göreve geldiğimiz günden beridir tüm ekibimle çalışıyoruz. Yerel ve genel seçimler bir ay arayla denk geliyor. Tarihlerde değişime gidilmesi lazım. Ya erken seçim ya da meclis kararı ile yerel seçimler ertelenmeli. Yerel seçimler Haziran 2027’ye ötelenir diye düşünüyorum. Bir yıllık bir süreç var önümüzde; bu da uzun bir zaman. Biz seçim için değil, halk için çalışıyoruz. Bu slogan değil, gerçektir. Günü kurtarmaya yönelik işler yapmıyoruz. Geleceğe yönelik adımlar atıyoruz” ifadelerini kullandı.

Amcaoğlu’ndan öneri: Belediye başkanlığı 5 yıla çıksın

Amcaoğlu ayrıca, belediye başkanlığı süresiyle ilgili de görüş belirterek, “Belediye başkanlığı için 4 yıl az bir süre. Belediye başkanlığı 5 yıla çıkarılmalı” dedi.

Amcaoğlu: Alt yapıda önemli yatırımlar yaptık

Gönyeli Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, altyapı çalışmaları ve projeler hakkında açıklamalarda bulundu. Amcaoğlu, yağmur suyu ve sel baskınlarıyla ilgili ciddi yatırımlar yaptıklarını belirterek, “Hep bilimin sesini dinledik, bilim ışığında hareket ettik. Birçok noktada yatırım yaptık ve olumlu sonuçlar aldık” dedi.

Yenikent’te dere yataklarında yaşanan sıkıntılara da değinen Amcaoğlu, “Son yağmurlarda 50 yıl gelmeyen dereler akmaya başladı. Biz şimdi bunlar için de çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan, Gönyeli ve Alayköy’e Meteoroloji İstasyonu kazandırıldığını da hatırlattı, bunların önemli adımlar olduğunu kaydetti.

“Barajlar kurumadan temizlik yapılamaz”

Gönyeli Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Kanlıköy ve Gönyeli Barajı ile dere yataklarındaki çalışmalar hakkında da açıklamalarda bulundu.

“3 yıldır biz Kanlıköy, Gönyeli Barajını temizlemek için uğraşıyoruz. Altı balçık, barajın altının kuruması lazım ki araç gereç girebilsin. Yaz döneminde testlerimizi yapıyoruz temizlemek için ama mümkün değil. Bilimsel verilerle bunları yapıyoruz. Gönyeli Barajı yüksekliği ilk yapıldığında 15.7 metre idi. Şu an 2 metre kaldı. Bu kadar yıldır neredeydik? Kurumuyor baraj, temizleyemiyoruz. Kanlıköy için ciddi yağıştan 15 gün önce temizlenebilir onayı çıktı ama hemen ardına yağış geldi, o da kaldı. Şu an temizlemek mümkün değil” dedi.

“Dut Deresi projesi için ihaleye çıkıldı”

Başkan, barajlarla ilgili çözüm arayışlarını ve Su Dairesi ile yapılan çalışmaları da aktardı: “Barajlarla ilgili ne yapabiliriz sürekli konuşuyoruz. Su Dairesi mühendisleri, kendi ekiplerimiz ile hep beraber çalışıyoruz. Dut Deresi’ne su Dağyolu Fotodan geliyor. En küçük bir yağışta Dut Deresi akıyor. Dut Deresi ile ilgili çalışma var, bütçemiz de geçti, yakında ihaleye çıkılacak. Ovadan gelen kısım disipline edilip beton kanallarla köy dışına kadar tahliye edilecek dere. Bu yüzde yüz çözümdür diyemiyoruz çünkü iklim krizi var ama çabalıyoruz. Artık bazı şeyler bilimin de üzerine çıktı. Dut Deresi projesi ciddi bir rahatlama getirecek ve kısa zamanda başlıyor.”

“Birçok noktada yoğun çalışıyoruz”

Amcaoğlu ayrıca Gönyeli’nin diğer bölgelerindeki su birikintilerine de değindi: “Gece kulüpleri bölgesinde su birikiyor. Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’ni geçtikten sonra sıkıntı yaşandı, Onar LTD’nin orada ciddi sıkıntı var, orada kanal çalışmaları sürüyor. Soylu Sokak ile ilgili çalışmalarımız var. Biz bu konuda birçok adım attık, atmaya da devam ediyoruz. Burada önemli olan vatandaşın da hazırlıklı olması. Belediye tabi ki var gücüyle sahada.”