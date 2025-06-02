Politis “Balıkçılar Balon Balıklarına Yöneldi” başlıklı haberinde bölgedeki balon balığı nüfusundaki azalmanın bilimsel veri değil, deneyim ile ifade edildiğini yazdı. Gazete bunda, Rum yönetiminin son yıllarda AB’nin de finans katkısıyla uyguladığı ödenek planının etkili olduğunu kaydetti.

Habere göre Rum yönetiminin son yıllarda AB Fonu’nun finans ortağı olduğu 2021-2027 Deniz, Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ödenek Planı uygulaması kapsamında avlanan balon balığı için kilo başına 3 euro ödeniyordu. Profesyonel balıkçıları cezbetmek için bu meblağ 2024’te kilo başına 4.73 euroya yükseltildi ancak program için ayrılan ödeneğin yüzde 50’si 2 yılda tükendi. Bu nedenle ödenek planı bütçesi 2029’a kadar artırıldı.

Rum Profesyonel Balıkçılar Derneği Başkanı Hristodulos Harlambus, planın sonuç verdiğini ve balon balığı nüfusunun hissedilir ölçüde azaldığını belirterek bazı balıkçıların ödenekten yararlanmak için artık sadece balon balığı avladığına işaret etti.

Gazete 2016’dan bugüne kadar bölgeden 376 bin 765 kilo balon balığı çıkarıldığı ve bunlar için 1 milyon 219 bin 801 euro ödenek verildiği bilgisini de paylaştı.