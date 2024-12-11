Alithia, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın ev sahipliğinde ara bölgedeki Ledra Palace Otel’de dün akşam düzenlenen yıl sonu resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Tatar ile ayaküstü görüşen Hristodulidis’in, resepsiyon çıkışında Rum basınına yaptığı açıklamayı aktardı.

Gazete Hristodulidis’in açıklamasını “Tatar Başkan’la Görüşmeyi Düşünecek… Barikatlar Konusu İçin… Hristodulidis’ten Kıbrıslı Türk Lidere: ‘Görüşmekten Korkmamalıyız’” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Gazeteye göre Hristodulidis resepsiyon çıkışında gazetecilerin, Tatar’a ne söylediğini sormasına karşılık, “Bugün resepsiyondan önce de söylediğim gibi, yeni barikatların açılması konusunu görüşmek için yarın bile buluşmaya hazır olduğumuzu ilettim.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar ile Rum Müzakereci Menelaos Menelau tarafından bu konuda bir çaba harcanmakta olduğunu hatırlatan Hristodulidis, “bazı konularda yaklaşım farklılıkları bulunduğunu” söyledi.

Hristodulidis, “buluşmalarının, hangi noktada olunduğunu gözden geçirmelerinin ve devam edebilmeleri için müzakerecileri yönlendirmelerinin önemli olduğunu” söylediğini belirterek “Buluşursak, bu açıklama yapmamız gerektiği anlamına gelmiyor. BM Genel Sekreteri’nin huzurunda verdiğimiz vaadi dikkate alarak, görüşmekten korkmamalıyız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın kendisine “bunu araştıracağını, böyle bir görüşmeyi düşüneceğini ve geri döneceğini söylediğini” aktaran Hristodulidis, “Cevabının olumlu olmasını umarım.” ifadesini kullandı.

Politis haberi “BM Resepsiyonunda Barikatlar Konusunu Konuştular… UNFICYP Görüşmeyi ve Yeni Çaba Başlamadan Önce Yeni Geçitlerin İlan Edilmesini Bekliyor” başlığıyla aktardı.

Gazete, Cumhurbaşkanı Tatar, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın tokalaşırken görüldüğü bir de fotoğrafla desteklediği haberinde, “BM’nin, Stewart aracılığıyla, önümüzdeki günlerde, hangi barikatların açılmasının mümkün olduğu konusundaki çıkmazın kırılabileceğinden iyimser göründüğü” yorumunu yaptı.

Gazete, Stewart’ın davetlilere hitabında, iki tarafa “konuların özüne dair yeni bir görüşme gündeminin görüşüleceği beşli konferans yolunu açacak uygun şartların yaratılması için önce barikatlar konusunda anlaşma olması gerektiği” mesajını verdiğini belirtti.

Aynı gazete başka bir haberinde, Kıbrıslı Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun Ada’ya ne zaman varacağını soran gazetecilere “bunu söylemek için bir seyahat acentesi olmadığı” cevabını verdiğini yazdı.

Haravgi de Hristodulidis’in dün akşamki resepsiyon sonrasında Kıbrıslı Rum gazetecilere yaptığı açıklamayı “Başkan Barikatlar Konusunda Tatar’dan Cevap Bekliyor… Dün Birleşmiş Milletler’in Verdiği Resepsiyonda Görüştüler” başlığıyla aktardı.