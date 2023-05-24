Politis gazetesi, düzensiz mültecilerin ara bölgeden Güney Kıbrıs’a geçişlerini önleme ekiplerini artırmak amacıyla istihdam edilen 218 polisin, görevlerini ve faaliyetlerini belirleyen protokol olmadan işe başladığını yazdı.

Gazete, özel polislerin, yüzde 40’ına denk gelen 90’ının Yeşil Hat’ın gözlemlenmesi için yerleştirildiğini, geriye kalan yüzde 60’nın ise bölgelerdeki tutukevleri ile sınır dışı etme birimlerine dağıtıldığını belirtti.

Bir önceki hükümetin, özel polislerin AB tarafından finanse edilmesi için başvuruda bulunduğunu anımsatan gazete, elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, Avrupa Komisyonu’nun herhangi bir fonundan para alınamadığını çünkü AB’nin Yeşil Hat’tı dış sınır olarak addetmediğini yazdı.