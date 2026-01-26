Alithia gazetesi “Eldeki Veriler Hükümetin Anlattığı Hikâyeyi Yalanlıyor- Kıbrıs’ta Suç Oranları Yükselişte- Güvenlikle İlgili Verilen Sözler de Artıyor” başlıklı haberinde Hristodulidis hükümetinin başa gelmesinden yaklaşık üç yıl sonra, yapılan açıklamalarla ölçülebilir sonuçlar arasındaki uçurumun belirgin olduğunu yazdı.

Gazete özellikle mal-mülkle ilgili olanlar ve organize ekonomik suçların oranının vatandaşların güvenlik duygusunu iyileştirecek şekilde azaltılamadığını belirtti.

Konuyla ilgili istatistiki bilgilerin durgunluk hatta kötüleşme olduğunu göstermesine rağmen siyasi liderliğinin farklı açıklamalarının aynı motivasyonla yinelendiğini kaydeden gazete, cinayet, cinayete teşebbüs ve ciddi bedensel zarar gibi şahıslara karşı işlenen suçlarla ilgili verilerin de endişe yarattığını kaydetti.

2023 yılında şahıslara karşı 226, 2024 yılında ise 207 suç işlendiğini yazan gazete, mülkiyet suçlarıyla ilgili olarak ise 2023 yılında bin 914, 2024 yılında ise bin 910 suç işlendiğini belirtti.

Hırsızlıkla ilgili durumun da endişe verici olduğunu kaydeden ve 2023 yılında 583, 2024 yılında ise 632 hırsızlık suçu işlendiğini kaydeden gazete, 2023 yılında bin 91, 2024 yılında ise 966 soygun ve benzeri suç işlendiğini ifade etti.

Ekonomik suçlarda ise 2023 yılında düşüş yaşandığını yazan ancak rakam vermeyen gazete, 2024 yılında ise bu konuda 493 kayıtlı dava bulunduğunu belirtti.

2025 yılıyla ilgili henüz tam bir resmi yıllık suç oranı raporu yayımlandığını da kaydeden gazete, eski Rum Adalet Bakanı Marios Hartsiotis’in geçen kasım ayında mecliste yaptığı açıklamada 2025 yılının eylül ayı sonuna kadar 4 bin 096 ciddi suç kayda geçirildiğini ve bunun 2024 yılının aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 5,3 arttığını belirttiğini ekledi.