Başkan Şenkul, her yıl Ocak ayında yeni asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte belediye ücretlerinin de buna paralel olarak güncellendiğini hatırlatarak, özellikle su fiyatlandırma sisteminde şeffaflığın önemine dikkat çekti.

“Vatandaş dostu ve sürdürülebilir bir sistem kullanıyoruz”

Şenkul, üç yıl önce Değirmenlik Belediyesi’nin önerisiyle birçok belediyenin benimsediği su fiyatlandırma yönteminin vatandaş lehine ve sürdürülebilir nitelikte olduğunu belirtti.

Şenkul, bu sistemde: devletten alınan suyun fiyatı sabit bir değer, belediyenin işletme maliyeti ise asgari ücrete bağlı bir değişken olarak hesaplandığını kaydetti.

Başkan Şenkul, geçtiğimiz iki yıla ilişkin somut rakamları da paylaşarak şu bilgileri verdi:

Girne Belediyesi suyu 2025 Ocak ayında devletten 9,8 TL’ye alıyordu. Belediye, asgari ücretin on binde üçü (13 TL) olan işletme maliyetini ekleyerek ilk dilim suyu 22,81 TL olarak vatandaşına sunuyordu. 2026 Ocak ayında ise devletten su alış fiyatı Bakanlar Kurulu kararıyla 24,5 TL’ye yükseltildi.

Bu artışın, bir yıl içinde yaklaşık %150’lik bir yükselişe denk geldiğini ifade eden Şenkul, aynı dönemde belediyenin işletme maliyeti artışının ise asgari ücret oranına bağlı olarak %39,5 seviyesinde kaldığını söyledi.

Yeni asgari ücret çerçevesinde on binde üçlük işletme maliyetinin 18,2 TL olduğunu açıklayan Şenkul, eğer devlet su alış fiyatında yeni bir artış yapmazsa ilk dilim su fiyatının 2026 Aralık ayı sonuna kadar 42,7 TL olacağını aktardı.

“Devlet su satışını da asgari ücrete endekslemeli”

Başkan Şenkul, devletin belediyelere sattığı su fiyatının asgari ücrete paralel bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirterek şu öneriyi dile getirdi:

“Belediyelerin su alım fiyatına asgari ücrete verilen artıştan daha yüksek bir artış yapılmamalı. Aksi, vatandaşın alım gücüne devlet eliyle darbe vurmak demektir. Bu durum hayat pahalılığını artırır; şu anda yaşanan da budur.”