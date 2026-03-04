İngiliz egemen askeri üssü Ağrotur’a yapılan İHA saldırısından sonra Rum polisi denetimlerini arttırdı. Havalimanları ve limanlar dışında, KKTC-Güney Kıbrıs arasındaki kara kapılarında, İsraillilerin ve Fransa vatandaşlarının çocuklarının okuduğu okullarda ve İsraillilerin kaldığı otellerde güvenlik önlemleri yoğunlaştırıldı. Ağrotur üs bölgesinde yaşayanlar için verilen boşaltma emri dün yeniden uzatıldı.

Fileleftheros, “180’den Fazla Nokta Gözetim Altında… Makamların Planları Değişti” başlıklı haberinde, Rum polisinin güvenlik önlemlerinin ticaret merkezlerinden, yabancıların sıkça ziyaret ettiği kent merkezlerine genişletildiği kaydedildi.

Güney Kıbrıs’taki İsrailli ve Fransızların çocuklarının eğitim gördüğü okullara, okul giriş-çıkış saatlerinde sabit muhafızlar yerleştirildi. Rum Polis Genel Müdürlüğü’nde kriz yönetim merkezi oluşturdu, izinli personel göreve çağrıldı ve 180’den fazla nokta sabit ve motorize ekipler tarafından gözlemleniyor.

KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki kara kapılarından geçenler ve havalimanlarında gelen yolculara yapılan kontroller detaylandırıldı.

Politis, Ağrotur bölgesinin boşaltılması emrinin dün yeniden cuma gününe kadar uzatıldığını bildirdi.

Gazeteye göre, cuma günü yapılacak toplantıda durum yeniden değerlendirilecek ve bundan sonra atılacak adımlar kararlaştırılacak. Bölge sakini Rumlar dün evlerinden ayrı üçüncü gecelerini geçirdi. Rum sivillerden 80’i Limasol’daki otellerde, 25’i bölgedeki bir manastır ve yakınındaki ilkokulda geceliyor. Çok sayıda kişinin de başka kentlerdeki akrabalarının yanında kalmayı seçtiği kaydedildi.

İngiliz üs polisinin, sivillerin gündüzleri geri döndüğü ancak geceleri boşalttığı evleri korumak için gece devriyelerini sıklaştırdığı kaydedilen haberde, Ağrotur sakinlerinin, kendilerine bilgi verilmemesi ve gelişmeleri basından takip etmekten şikayetçi olduğu belirtildi.

Gazete, Yunanistan, İspanya, İsrail ve KKTC’den gazetecilerin, gelişmeleri canlı takip etmek için dün askeri üs nizamiyesi önünde toplandığı bilgisini de verdi.