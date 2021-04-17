Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
1 ay cezaevine gönderildiler
1 ay cezaevine gönderildiler
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
50 gün hapis cezası
50 gün hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası

GÜNEY KIBRIS’TA PASAPORTLAR “BİR ALANA BİR BEDAVA” GİBİ DAĞITILMIŞ

 Güney Kıbrıs’ta patlak veren “altın pasaportlar” skandalını araştırmak için kurulan komitenin, yatırım programı aracılığıyla verilen bu vatandaşlıkların yarısının yasa dışı olarak verildiğini saptadığı bildirildi.

17 Nisan 2021 Cumartesi 16:50
20 Okunma
GÜNEY KIBRIS’TA PASAPORTLAR “BİR ALANA BİR BEDAVA” GİBİ DAĞITILMIŞ

Politis gazetesi, “Altın Pasaportların Yarısı Bir Alana Bir Bedava… Rapor Başsavcılık’ta” başlıklı haberinde, komitenin 515 sayfalık raporunun dün, Başsavcılığa sunduğunu ve rapordaki istatistiki bilgilere göre, pasaportların yüzde 51,81’inin yasa dışı yollarla verildiğini yazdı.

Gazete, raporda 2007-2016 yılları arasında verilen 2 bin 478 istisnai vatandaşlık ile 2007-2020 yılları arasında verilen “yüksek riskli” 417 vatandaşlıkla ilgili bilgilerin yer aldığını kaydetti.

Habere göre raporda, yasa dışı olarak verilen vatandaşlıkların büyük çoğunluğunu eş ve çocuklara verilen vatandaşlıkların oluşturduğu da gözlemlendi.

Gazete, dört üyeli araştırma komitesinin ceza, disiplin ve idari suçlarla ilgili önerilerde de bulunduğunu ve bazı vatandaşlıkların iptalinin de araştırılacağını kaydetti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’ın Kamu Borcu 24,8 Milyar Euro
Güney Kıbrıs’ın Kamu Borcu 24,8 Milyar Euro
DİSİ, Genel Seçim Anketlerinde Önde Gidiyor
DİSİ, Genel Seçim Anketlerinde Önde Gidiyor
Anastasiadis Cenevre Tezlerini Açıkladı…
Anastasiadis Cenevre Tezlerini Açıkladı…
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim