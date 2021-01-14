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Güneyde 59'u ağır, 198 hasta, 30'u entübe

Güney Kıbrıs'ta corona virüs salgınıyla mücadelesi yoğun şekilde devam ederken, kapanma sonrasında yeni vaka sayılarında düşüş gözlemlenmesine karşın ölüm ve yoğun bakım sayısında azalma olmadığı bildirildi.

14 Ocak 2021 Perşembe 15:58
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Güneyde 59'u ağır, 198 hasta, 30'u entübe

Politis gazetesi: “Vakalar Azalıyor Ancak Ölümler ve Tedavi Görenlerde Azalma Yok” başlığı altında verdiği haberinde, güneyde Covid-19 vakalarının düşüş göstermesine karşın alınan önlemlerin gevşetilmesinin ancak hastanelerde tedavi gören hasta sayısının azalmasıyla düşünülebileceğini yazdı.

Gazete, hastanelerde kritik durumun devam ettiğini, tedavi gören 198 hastanın 59’unun durumunun kritik olduğunu belirterek, 59 hastanın 30’unun ise entübe durumda bulunduğunu vurguladı.

Dün açıklanan 227 yeni vaka sonrasında toplam vaka sayısının 28 bin 124’e ulaştığını aktaran gazete, dün 6 kişinin ise hayatını kaybettiğini, ölenlerden birinin ise başka hastalıkları da bulunan 28 yaşındaki genç bir kadın olduğunu yazdı.

Vaka sayılarındaki fazlalık sebebiyle yaşanan hemşire sıkıntısının, hemşirelik okuyan ve dördüncü sınıfta bulunan öğrencilerin göreve çağırılmasıyla giderilmeye çalışıldığı da belirtildi.

Rum Sağlık Bakanlığı, hemşirelik öğrencilerine mektup göndererek, hastanelerde acil olarak göreve başlamaları çağrısında bulundu.

Hemşirelik öğrencilerinin 18 Ocak-17 Şubat tarihlerinde vardiyalı olarak göreve başlayacakları, öğrencilerden negatif PCR testi ibraz etmelerinin de istendiği öğrenildi.

Pfizer/BioNTech aşılanma sürüyor, 1 alerjik vaka

Politis, AB’nin anlaşması çerçevesinde Moderna şirketinin 600 kişilik (bin 200 doz) ilk parti aşılarının Kıbrıs’a ulaştığını belirtirken, AB anlaşması uyarınca Mart ayına kadar 8 bin kişinin bu aşıdan olmasının öngörüldüğünü aktardı.

Bu sayının planlanan rakamların çok gerisinde kaldığı da vurgulandı.

Öte yandan Pfizer/BioNTech aşılarının uygulanmasında sadece bir durumda ciddi alerjik reaksiyonla karşılaşıldığı ifade edildi.

Salgının ekonomiye etkileri

Güney Kıbrıs'ın en sonuncusu 200 milyon Euro olmak üzere açıkladığı pekçok destek programına rağmen, salgının adanın güneyindeki ekonomik etkileri de dikkat çekiyor.

Alithia gazetesi, korona virüsün Kıbrıs ekonomisine yönelik etkilerine ilişkin haberinde, salgın sebebiyle işletmelerin yüzde 10’unun kapandığını yazdı.

Haberde, özellikle turizm alanında faaliyet gösteren işletmelerin büyük zarar gördüğü ve iflasların 2021 yılının ilk altı aylık döneminde de sürmesinin beklendiği belirtilirken, salgın öncesinde yüzde 6 olan işsizlik oranının ise yüzde 8’e yükseldiği vurgulandı.

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