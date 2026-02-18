Haravgi’nin haberine göre açıklamada Aykut’un, KKTC’deki eski Rum malları üzerine on binden fazla konut inşa edilmesinden doğrudan ve birinci derecede sorumlu kişi olduğu belirtildi. Buna rağmen İsrail’e gönderilmesinin Güney Kıbrıs’ta adaletin etkin dağıtımını iptal edeceği ya da engelleyeceği, Rum yönetiminin “egemenlik yetkisini ve hukuki yükümlülüğünü erozyona uğratacağı” görüşü ortaya koyuldu.

Açıklamada “Aykut’un gönderilmesi, uluslararası hukuka ve Avrupa hukukuna göre mülkiyet hakları tam koruma altında olan yerinden edilmişlere sağlanan korumanın zayıflaması tehlikesini içeriyor. Ayrıca Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, yasalarını uygulama ve yerinden edilmiş vatandaşlarına ait malların gasp ve kolonize edilmesi ile doğrudan bağlantılı eylemler için hesap sorma ve kabiliyetini zayıflatma riski taşıyor.” denildi.