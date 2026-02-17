Güney Kıbrıs’ta son bir haftada barajlara ulaşan su miktarının 11,5 milyon metreküp olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, barajlardaki toplam su miktarı yüzde 17,2 doluluk oranına karşılık gelen 50 milyon metreküp olarak ölçüldü. Geçen yılın aynı döneminde ise doluluk oranının yüzde 25,9, su miktarının ise 75,4 milyon metreküp olduğu belirtildi.

Haberde, son üç gün içerisinde en fazla su akışının 2,2 milyon metreküp ile Arminou Barajı’na gerçekleştiği kaydedildi.

Öte yandan Kuri Barajı’ndaki su seviyesinin ise dün itibarıyla yüzde 14,5 doluluk oranına karşılık gelen 16,6 milyon metreküp olduğu ifade edildi.