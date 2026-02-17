Rum basınında yer alan haberlere göre, İtalyan enerji şirketi ENI’nin, 30 Mart–1 Nisan tarihleri arasında Kahire’de düzenlenecek Egypt Energy Show kapsamında “Kronos” yatağına ilişkin nihai yatırım kararını duyurması öngörülüyor.

Haberde, konferansa Nikos Hristodulidis başkanlığındaki heyetin de katılacağı belirtildi.

“Kronos” yatağının araştırma aşamasından üretim aşamasına geçmesinin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği MEB açısından yeni bir dönüm noktası olacağı ifade edildi. Üretim aşamasına geçilmesi halinde, Rum enerji programı ilk kez aktif üretimde olan bir yatağa sahip olacak.