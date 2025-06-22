Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, İran’ın Güney Kıbrıs’tan İsrail’e mesaj iletmesini istediği açıklamasının İran ve İsrail tarafından yalanlanması ile yaşanan ve Hristodulidis’e çok ağır eleştirilerde bulunulan diplomatik vukuata değinirken “Eleştirenler sıfırlama eğilimiyle eleştiriyor” serzenişinde bulundu.

Kombos, haftalık Kathimerini’ye verdiği röportajda “Gizlilikle korunması gereken doğrudan, resmi bir arabuluculuk çabası başka şeydir, bir mesajın vurgulanması başka. Küçümsenmeye çalışılmak istense de uluslararası itibar ve kurulan bağlantılar ortadadır.” ifadelerini kullandı.

Kombos Hristodulidis’in İsrail’e mesaj iletip iletmediği, ilettiyse içeriğinin ne olduğu sorulduğunda ise “Herkese ana mesaj, tansiyonun derhal düşürülmesi gerektiğidir” dedi.

Rum yönetiminin İsrail’in İran’a saldırılarına karşı tutumu sorulduğunda “Bölgenin içinde bulunduğu zor durumu daha da ağırlaştıracak herhangi bir savaş faaliyetini kabul edemeyiz” cevabını veren Kombos, İsrail saldırısının haklı olup olmadığı sorusuna, “Bölgedeki güvenliği ve istikrarı erozyona uğratan her türlü operasyon kınanmalıdır” karşılığını verdi.

Kombos, AB’nin ve uluslararası toplumun İran’ın nükleer silah edinmesini tehlikeli bulduğunu, Rum yönetiminin tutumunun da bununla örtüştüğünü söyledi. İsrail’in elinde de nükleer silah olduğu ve bu ülkenin BM’nin nükleer silahlarla ilgili sözleşmesine taraf olmadığı hatırlatıldığında AB’nin ve uluslararası toplumun tutumunun, daha önce başkalarının nükleer silah edinip edinmemesiyle değil İran’ın nükleer silah edinme olasılığıyla ilgili olduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs’ın İsrail-İran çatışmasına herhangi bir dahili olup olmadığı sorusuna karşılık Kombos, “Çok net anlaşılmalıdır: Kıbrıs’ın ne herhangi bir askeri ya da operasyonel nitelikli alana küçük bir dahili yoktur. Rolümüz insani alanla, ESTIA planı çerçevesinde tahliyelerle sınırlıdır.” ifadesini kullandı.

Kombos’a, Kıbrıs’taki İngiliz egemen askeri üsleri de soruldu. “İngiliz yetkililerin aleni ve Güvenlik Konseyi’ndeki açıklamaları vardır. Bu açıklamaların ötesinde bizim söyleyecek bir şeyimiz yoktur” cevabını veren Kombos, Amerikalıların Kıbrıs’taki İngiliz üslerini kullanıp kullanmadığı sorusuna “İngiliz üsleriyle ilgili bilgimiz, Birleşik Krallığın Kuruluş Anlaşmalarından kaynaklanan yükümlülüklerinden kaynaklanır.” dedi.

Rum yönetimine bu tür (Amerikalıların üsleri kullanıp kullanmadığı) bir bilgilendirme yapma yükümlülüğü bulunup bulunmadığı ve Rum yönetiminin bu konularda İngilizlerle irtibatta olup olmadığı sorulduğunda ise Kombos, İngiltere hükümetiyle temasta olduklarını, aynı şekilde yetkili İngiliz Avrupa Bakanı ile iletişimde bulunduklarını söyledi.

AB’nin de BM’nin de bu dönemde bu çatışmanın durdurulması için plan ve diplomatik zemin hazırlamasına odaklanması gerektiğini, kendilerinin de aynı görüşte olduğunu belirten Kombos, Holguin’in misyonuyla ilgili yeni bir şey olup olmadığı sorulduğunda “Sayın Holguin’in de Sayın Yohannes Hahn’ın da konferans hazırlıkları çerçevesinde önümüzdeki günlerde Kıbrıs’a gelmesini ve Başkan ile görüşmesini bekliyoruz” cevabını verdi.

KIBRIS SORUNU DEĞERLENDİRMESİ

Kombos yeni gayriresmi genişletilmiş Kıbrıs görüşmesinin temmuz ayında yapılıp yapılmayacağı sorulduğunda “önümüzde farklı bir şey yok. Rıza verdik ve Genel Sekreter resmi davet yaptığında, orada olacağız” cevabını verdi.

Türkiye’de gerçekleşen Holguin-Fidan görüşmesinde konuşulanlar hakkında bilgi alıp almadıkları sorulduğunda Kombos “bir şeyin iyiye doğru değişeceğine dair iyimserlik yaratacak bir gelişme ortaya çıkmadı, bu, Türk tarafından yapılan aleni açıklamalardan da görünüyor” dedi.

Kombos, "Yeni geçiş noktaları konusunda arzu edilen ilerlemenin olmadığını, Türk tarafından olumlu cevap görmediklerini” iddia etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Rum yönetiminin tutuklamalarına gösterdiği tepkilerin devam etmekte olan çabaya (müzakereleri yeniden başlatma) olumsuz etki edip etmediği sorulan Kombos, KKTC’deki eski Rum mallarının inşaat ve emlak sektörü tarafından kullanılması meselesinin Rum yargısı tarafından yönetilmekte olduğunu, devam etmekte olan yargı ve tahkikat prosedürleri bulunduğunu söyledi.

Kombos, “Ancak siyasi düzeyde, Türk tarafının tezleriyle hizalanma mantığını teşvik eden sesler yükseliyor. Biz de onlara, gaspların siyasi af dileyicisi olmamızın söz konusu olmadığını söylüyoruz. Bunu yapmak isteyen varsa, yapabilir.” dedi. kombos, bu konuda daha net olması istendiğinde ise “bu kadarla kalsın” cevabını verdi.