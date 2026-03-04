Rum Dışişleri Bakanlığı, bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle Orta Doğu ülkelerinde bulunan "Kıbrıs Cumhuriyeti" vatandaşlarının güvenli şekilde tahliye edilmesi ve ülkeye geri getirilmeleri kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne toplam beş uçuş gerçekleştirildi. Bu uçuşlardan biri devlet tarafından kiralanan charter seferi, dördü ise ticari uçuş oldu. Söz konusu uçuşlarla toplam 213 kişi ülkeye getirildi.

Tahliyelerin, Dışişleri Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sayesinde gerçekleştirildiği belirtildi. Süreçte bölgedeki diplomatik temsilcilikler, diğer ülkelerin yetkili makamları ve hava yolu şirketleri ile iş birliği yapıldığı ifade edildi.

Bakanlık, mevcut ticari ve charter uçuş imkanlarının kullanılmasıyla Kıbrıs vatandaşlarının güvenli şekilde ülkeye dönmelerinin sağlandığını kaydetti.