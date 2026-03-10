Rum basınına göre iptaller özellikle Ortadoğu bağlantılı hatları etkiledi. İptal edilen uçuşlar arasında Tel Aviv, Beyrut, Doha, Dubai ve Amman gibi destinasyonlar bulunuyor. Ayrıca İngiltere’deki Heathrow Havaalanı bağlantılı bir uçuş da iptal edildi.

Rum Yetkililer, seyahat planı bulunan yolculara uçuşlarının güncel durumu hakkında bilgi almak için doğrudan havayolu şirketleri veya seyahat acenteleriyle iletişime geçmeleri tavsiyesinde bulundu. Güvenlik gelişmeleri ve bölgedeki hava sahası kısıtlamalarına bağlı olarak uçuş programlarının değişebileceği kaydedildi.