Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Meclisi Hukuk Komitesinin dün, kapalı kapılar ardında dün gerçekleştirdiği toplantıda, ilgili yasa tasarısına ilişkin önerileri görüştüğünü yazdılar.

Toplantıda, ilgili önerilerle ilgili nihai sonuca varılamadığını yazan gazete yasa tasarısının onaylanmak için meclise gönderilmesi sonucuna ulaşılabilmesi amacıyla bir sonraki toplantının 27 Mart’ta yapılacağını da belirtti.

Habere göre Rum Adalet Bakanlığının ilgili yasa tasarısı çerçevesinde başsavcıya, devletin güvenliğine atıfta bulunarak İstihbarat Teşkilatına (KİP) yazılı yetki verme olanağının tanınması şeklindeki önerisi tepkilere neden oldu.

Tepkilerin ardından başsavcının bu sürece dahil edilmemesine karar verildi.

Adalet Bakanlığı ise bunun ardından,” telefon dinleme takiplerinin yetkisinin KİP Başkanı tarafından verilmesi ve KİP’in denetiminden sorumlu üç üyeli komiteye bilgi verilmesi” şeklinde revize edilmiş öneri sundu.

Hukuk Komitesi Başkanı Nikos Tornaridis yaptığı açıklamada öneri kapsamında KİP Başkanının karar aldıktan sonra en geç 72 saat içerisinde üç üyeli komiteye bilgi vereceğini ifade etti.

Gazete ilgili yasa tasarısının gelecek hafta onaylanması ve 2 Nisan’da oylanmak üzere meclise sunulmasının hedeflendiğini de yazdı.