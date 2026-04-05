Rum basını, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in yarınki görüşmesiyle ilgili haberi, “mesaj taşımak” amaçlı olacağı, "diyalog ve müzakere masasına hemen dönüşe dair özlü perspektif görünmediği” yorumuyla aktardı

Haftalık Kathimerini, görüşmenin Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Brüksel’de gerçekleşen görüşmesinin ardından ve iki taraf arasında “birbirini suçlama oyunu” devam ederken gerçekleşeceğine işaret etti.

Buna rağmen tarafların birbirlerine mesaj aktarabileceğini belirten gazete, Rum tarafının Guterres’in mesajlarını aktarmak istediğini ancak diyalog ve müzakere masasına hemen dönüşe dair özlü bir perspektif bulunmadığını kaydetti. Hem uluslararası ve bölgesel durum hem de iki toplumun iç meselelerinin Kıbrıs sorununu yavaşlatmakta olduğunu yazdı.

Haberde, şekillenen sahnede Kıbrıs diyaloğunun, müzakerelerdeki çıkmazın kaldırılması perspektifi için değil, daha çok diyalog olsun diye sürdürülme eğiliminde olduğu kaydedildi. Mayıs ayında Rum tarafında yapılacak genel seçimler, Güney Kıbrıs’ın yürütmekte olduğu AB dönem başkanlığı, BM Genel Sekreteri değişimi vb. gerekçe gösterilerek, Kıbrıs sorununda yaz dönemine kadar önemli değişiklik beklenmemesi gerektiği belirtildi.

Habere göre, eylül ayından başlayıp yılsonuna kadarki döneme, "sürecin kurtarılıp kurtarılamayacağının ortaya çıkması için bir maraton" damgasını vuracak. Kesin olan tek şeyin Rum yönetiminin “Kıbrıs sorununu, BM Güvenlik Konseyi kararlarından kaynaklanan konu olarak özetlemekte ısrar etmesi” olduğu ve buna uluslararası unsurdan ve Avrupa’dan destek sağlamak için birçok yönde hareket edeceği de kaydedildi.

-“Erenköy barikatı da gündemde”

Fileleftheros, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in RMMO’nun Pirgo-Alevkaya mevziini ziyareti sonrasında, yarın bir araya geleceği Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüşmesinde “Kokkina” (Erenköy) barikatı konusunun da olacağını söylediğini aktardı.

Gazeteye göre Hristodulidis, Erenköy barikatının, önerilerinden biri olduğunu ve “4,6 km’lik bölgede, yaşayanların gündelik hayatlarını hayal edilemez şekilde iyileştirecek bir öneri olduğunu” söyledi.

“Tam da bu çerçevede, vatandaşların gündelik yaşamlarını iyileştirecek özlü Güven Yaratıcı Önlemler görmek istiyorsak Kıbrıs Türk tarafının yapabileceği bir hareket olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullanan Hristodulidis, Kıbrıs Türk tarafının henüz olumlu bir cevap vermediğini söyledi.

Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Erhürman ile yapacağı görüşmede, öncelikle, öze ilişkin konuların görüşülmesini isteyeceğini ancak aynı zamanda GYÖ’leri de görüşmeye hazır olduğunu” söyledi.

-“Kıbrıs sorunu bataklığın dibinde”

Alihtia “Kıbrıs Sorunu Bataklığın Dibinde” başlığıyla manşete çektiği analiz-haberinde Hristodulidis’in, BM Genel Sekreteri Guterres’in, prosedürü sıkıştığı yerden çıkarmak için bir plan geliştirdiğini, bu planı Cumhurbaşkanı Erhürman’a götürmek için görüşmek istediği açıklamasının “ümitten çok ümitsizlik yarattığı ve Rum liderin Kıbrıs sorunundaki gerçekleri anlamadığı izlenimi yarattığına” dikkat çekti.

Hristodulidis’in yarınki görüşmede gerçekten de Erhürman’a Genel Sekreter’in planını aktarmasının “komik” olduğunu çünkü Erhürman’ın Guterres ile Hristodulidis’ten önce görüştüğünü belirten gazeteye göre, Kıbrıs sorunu “en ağır bataklıkta bulunuyor. Hristodulidis’in açıkladığı inisiyatif ciddi değil, artık kimse Kıbrıs sorununda herhangi bir şey yapmak istemiyor. Sorun batıyor ve nihai mezar taşını bekliyor.”

Gazete, Kıbrıs sorununu bataklıktan ancak Rum tarafı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in alacağı inisiyatifin çıkarabileceğini, bunu Genel Sekreter’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in de Haziran 2024’te Kathimerini’ye verdiği söyleşide “Kıbrıslı başkan, süreci sıkıştığı yerden nasıl çıkaracağını biliyor” diyerek dile getirdiğini, hatırlattı.

Hristodulidis’in, süreci gerçekten de bataklıktan çıkarmak istiyorsa, bunun tek yolunun yarın BM Genel Sekreteri’ne mektup göndererek “Guterres Çerçevesine EVET, takvimlere EVET, hakemliğe EVET ve referandumlara HAYIR” demesi olduğu öne sürüldü.

Kıbrıs sorununun “bataklığın dibinde gömülü olduğu” görüşünü ortaya koyan gazete, KKTC’nin uluslararası piyasaya açılacağını, en büyük tehlikenin ise Ercan Havalimanı'nı açması olduğu öne sürerek “bundan sonra hiçbir Kıbrıslı Türk liderin Kıbrıs sorununu çözmek için müzakere masasına oturma sebebi olmaz” vurgusu yaptı.