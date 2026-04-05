Maviş yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin, yasa, hukuk ve etik tanımadığını, toplumsal meşruiyetini yitirdiğini ileri sürerek, “Hükümet gidene, ülkemize huzur gelene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

“İrademiz için, çocuklarımızın geleceği için yeniden bir araya geliyoruz. Birlikte başardık, yine birlikte daha güçlüsünü başaracağız” diyen Maviş, “kararsız, tutarsız ve plansız” politikaların halkı enflasyon ve döviz karşısında savunmasız bıraktığını, “can suyu” söylemlerinin ise gerçeğe dönüşmediğini savundu.

“Yolsuzluğun, rüşvetin ve ayrıcalık düzeninin parçası olmayacaklarını” ifade eden Maviş, halkın alım gücünü, adaleti ve hukuk devletini savunmaya devam edeceklerini belirtti.

“Bu mücadele gücünü toplumdan, kararlılığını öğretmenlerden almaktadır. Sözümüz var, irademiz var” diyen Burak Maviş, tüm üyelere ve emekçilere, birlikte mücadele çağrısında bulundu.