Rum Meteoroloji Dairesi, etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle sarı hava durumu uyarısı yayımladı.

Yapılan açıklamada, yeni bir dengesiz hava sisteminin adayı etkileyeceği ve bu nedenle cumartesi günü saat 07.00’den pazar günü saat 07.00’ye kadar uyarının geçerli olacağı bildirildi.

Bu süre boyunca uzun süreli yağışların, yer yer gök gürültülü sağanakların ve kuvvetli rüzgarın etkili olmasının beklendiği kaydedildi. Yetkililer, özellikle yoğun yağış anlarında meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.