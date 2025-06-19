Kıbrıs Rum polisinin, Afik Grubu tarafından Kuzey Kıbrıs’ta inşa edilen projelere ilişkin yerinde ölçüm yaptığı ve elde edilen verilerin mahkemeye delil olarak sunulduğu bildirildi.

İsrailli müteahhit Simon Mistriel Aykut’un, Rum arazileri üzerine izinsiz inşaat yapmak ve 43 milyon Euro değerinde mülk satmak suçlamasıyla Güney Kıbrıs’ta yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın (CNA) haberine göre, Rum polisinin Long Beach ve Girne bölgelerinde yer alan altı projede yaptığı ölçümler dava dosyasına delil olarak girdi. Savcı Andreas Aristides, perşembe günkü duruşmada verilerin bir gün önce savcılık tarafından elde edildiğini ve dava başlamadan önce savunma tarafına iletildiğini söyledi.

Savunma avukatları, yeni delilleri incelemek için ek süre talep etti. Mahkeme bu talebi kabul ederek duruşmayı 3 Temmuz’a erteledi.

Aykut, geçen yıl haziran ayında Kuzey Kıbrıs’tan güneye geçmeye çalışırken tutuklanmıştı. Öte yandan, kuzeyde Rum malları üzerine yapılan izinsiz inşaatlara ilişkin davaların sayısı artıyor. Geçen ay iki Macar vatandaşı bu suçlamalarla hapis cezası aldı. Ayrıca, Lefkoniko köyündeki projelerle ilgili dört Türk vatandaşı hakkında da tutuklama emri çıkarıldığı bildirildi.