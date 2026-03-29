Rum yönetiminin 150’den fazla “Griffon” ve “Serval” tipi zırhlı araç satın almak için Fransız KNDS ve Arquus şirketleri ile görüştüğü kaydedildi.

Alithia’nın Fransız La Tribune gazetesini kaynak gösterdiği habere göre KNDS şirketi ile görüşmeler ileri aşamada ancak henüz nihai anlaşma kesinleşmedi. Sonraki aşamada da RMMO’nun mevcut filosunun modernize edilmesi planlanıyor.

Yapılacak bu anlaşmanın AB’nin SAFE programı çerçevesinde olduğu kaydedilen haberde Fransa’dan satın alınacak zırhlı araçlara Akeron MP tanksavar sistemi monte edilebileceği belirtildi. Buna paralel olarak Rum yönetiminin bugün RMMO’nun envanterindeki toplam 150 VAB zırhlı aracından 80’ini modernize etmek niyetinde olduğu bilgisi verildi.

Philenews ise Fransa’dan alınacak zırhlıların sayısını 80 “VBMR Griffon” ve 100 civarında “VBMR-L Serval” olduğunu belirtti.