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Adalet için haykırıyoruz!

Çocuklar ölüyor ama adalet, yetkililer ibret cezalar veremiyorlar!! Müebbet hapislerde çürümesi gerekenler, birkaç yıl yatıp sonrasında serbest hayatlarına devam ediyorlar!!

Kartalkaya cinayetinde toplam 36 çocuk feci bir şekilde yangında hayatını kaybetti!!

Ruşen Karakaya’nın paylaşımı şu şekilde:

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Karakaya, “Müebbet hapislerde çürümesi gerekenler, birkaç yıl yatıp sonrasında serbest hayatlarına devam ediyor" dedi.

Şampiyon Melek Selin Karakaya'nın annesi Ruşen Karakaya, İsias Otel’in ardından Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangınında 36 çocuğun feci bir şekilde hayatını kaybettiğini belirterek, cinayet işlendiğini belirtti.

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