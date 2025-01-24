Şampiyon Melek Selin Karakaya'nın annesi Ruşen Karakaya, İsias Otel’in ardından Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangınında 36 çocuğun feci bir şekilde hayatını kaybettiğini belirterek, cinayet işlendiğini belirtti.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Karakaya, “Müebbet hapislerde çürümesi gerekenler, birkaç yıl yatıp sonrasında serbest hayatlarına devam ediyor" dedi.
Ruşen Karakaya’nın paylaşımı şu şekilde:
“İsias cinayetinde Selin'imle birlikte tam 26 çocuk kum yığını altında nefes alamadan hayatını kaybetti!!
Kartalkaya cinayetinde toplam 36 çocuk feci bir şekilde yangında hayatını kaybetti!!
Çocuklar ölüyor ama adalet, yetkililer ibret cezalar veremiyorlar!! Müebbet hapislerde çürümesi gerekenler, birkaç yıl yatıp sonrasında serbest hayatlarına devam ediyorlar!!
Adalet istiyoruz!
Adalet için haykırıyoruz!
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