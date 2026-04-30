Cumhuriyet Meclisi, Dijital Dünyada Çocuk Haklarına İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (Ad-Hoc) Komite, “Sonuç Raporunun Görüşülmesi” gündemiyle toplandı. Komite, bahse konu raporu oybirliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.
Meclis’ten verilen bilgiye göre, komite bugün saat 14.00’de Komite Başkanı Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Küçük başkanlığında toplandı.
Komite toplantısına; Komite Başkan vekili Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Şifa Çolakoğlu, komite üyeleri UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu CANALTAY, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı.