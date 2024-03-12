Uzun yıllar Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir ve Vergi Dairesi’nde görev yapan ve geçtiğimiz hafta çalıştığı dairede rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Rüya Eyyüboğlu için Gelir ve Vergi Dairesi’nde bugün cenaze töreni düzenlendi

Buradaki törene Maliye Bakanı Özdemir Berova, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Sümer Kızıldere, bazı bürokratlar, çalışma arkadaşları ve ailesi katıldı.

Rüya Eyyüboğlu’nun ailesi ve mesai arkadaşlarının gözyaşlarını tutamadığı törende, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Eyüpoğlu’nun ailesi ve mesai arkadaşlarına taziyelerini iletti.