Gardiyanoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ziyaretlerin temel amacının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) sesini daha geniş coğrafyalara taşımak ve Balkanlar ile olan bağları güçlendirmek olduğunu belirtti.

Gardiyanoğlu’nun paylaşımı şu şekilde;

Türk Birliği Dayanışma Derneği (TÜRK-BİR) öncülüğünde Makedonya ve Kosova’da önemli temaslarda bulunduk. Bu ziyaretlerde amacımız; KKTC’nin sesini daha geniş coğrafyalara taşımak ve Balkanlar ile olan bağlarımızı güçlendirmekti.

Kuzey Makedonya’da, Türk siyasi temsilinin önemli isimlerinden Enes İbrahim ile bir araya geldim. Görüşmemizde, bölgedeki Türk varlığı, siyasi iş birlikleri ve KKTC’nin uluslararası alandaki konumu üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk.

Ayrıca Makedonya Devlet Televizyonu ve Üsküp Radyosu’nun Türkçe yayınında KKTC’nin maruz kaldığı izolasyonları anlattım. “Yeniden Birlik” web TV’ye verdiğim mülakatta ise bu mücadelenin yalnızca KKTC’nin değil, tüm Türk dünyasının ortak meselesi olduğunu vurguladım.

Kosova’da, Türk nüfusun yoğun yaşadığı Mamuşa’nın Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç ile görüştüm. Yerel yönetim düzeyinde kurulabilecek ilişkiler ve ortak projeler üzerine fikir alışverişinde bulunduk.

Bunun yanında, Kuzey Makedonya’da turizm sektörünü temsil eden ve ülkenin turizm politikalarının geliştirilmesinde aktif rol oynayan Makedonya Turizm Odası Başkanı Arkan Kerim ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede; KKTC turizminin Balkanlar’da tanıtımı, karşılıklı turist akışı ve ortak projeler üzerine somut adımları değerlendirdik.

Şunu açıkça ifade etmek isterim ki; Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi bizim için vazgeçilmezdir. Siyasi, ekonomik ve diplomatik destek, KKTC’nin varoluş mücadelesinin en güçlü teminatıdır.

Bu temaslar sadece bir ziyaret değil, aynı zamanda güçlü bir tanıtım ve lobi sürecidir. KKTC’nin haklı davasını uluslararası alanda anlatmak, görünürlüğünü artırmak ve dost ülkeler nezdinde daha güçlü bir zemin oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Balkanlar ile KKTC arasında zaten var olan güçlü bağların, bu tür temaslarla daha da ileriye taşınacağına inanıyorum.