Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Atatürk’ün liderliğinin yalnızca Türkiye Cumhuriyeti için değil, Kıbrıs Türk halkı için de tarihsel bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Gardiyanoğlu, mesajında “Anavatan Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, millet iradesini esas alan yönetim anlayışıyla yalnızca bir devlet inşa etmemiş, aynı zamanda tüm Türk milletine ilham kaynağı olmuştur. Kıbrıs Türk halkı da bu yüksek ideallerin taşıyıcısıdır” ifadelerine yer verdi.

Kıbrıs Türk halkının, Atatürk’ün gösterdiği çağdaşlık yolunda kararlılıkla yürüdüğünü belirten Gardiyanoğlu, “Kıbrıs’ta verilen mücadele, sadece bir varoluş savaşı değil; aynı zamanda Atatürk’ün çizdiği istikamet doğrultusunda bir duruşun ifadesidir” dedi.

Sadık Gardiyanoğlu, mesajını şu sözlerle tamamladı:

“10 Kasım, bir yas günü olmanın ötesinde, Atatürk’ün fikirlerini yaşatma kararlılığımızı yinelediğimiz bir gündür. Kıbrıs Türk halkı, Anavatan Türkiye ile gönül birliği içinde, bu mirasa sahip çıkmaya devam edecektir.”