Kabulde, Dernek başkanı Gürsel Benan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’na "Şehitler Ölmez Albümü" nü takdim ederek, albüm hakkında bilgiler aktardı.

Albümün 2 cilt halinde, 1830 kayıtlı şehitle ilgili bilgi ve fotoğraf içerdiğini anlatan Benan, son 2 yıl içerisinde, söz konusu albümün hazırlanması için dernek olarak büyük gayret sarf ettiklerini söyledi.Benan, şehitler sayesinde bugünlere gelindiğini vurgulayarak, “Ne unuturuz, ne unuttururuz” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da kabulde yaptığı konuşmada, hazırlanan albümün, gelecek nesillere nasıl devlet olduğunun anlatılması açısından bir mühür niteliğinde olduğuna işaret etti ve çalışmaya katkı koyan herkese emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Dernek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasındaki işbirliğinin artarak devam edeceğine inanç belirten Gardiyanoğlu, şehit ailelerinin özlük haklarının iyleştirilmesi ve Anavatan Türkiye’de genişletilmesi amacıyla Sosyal Hizmetler Dairesi aracılığıyla, TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile işbirliği içinde çalışmalar yaptıklarını ve ciddi yol kat ettiklerini kaydetti.

" Canlarıyla bedel ödeyen şehitlerimiz ve aileleri için ne yapsak boynumuzun borcudur" şeklinde konuşan Gardiyanoğlu, Bakanlık olarak şehit ailelerine destek olmak için ellerinden gelen tüm çabayı ortaya koyacaklarını ifade etti.