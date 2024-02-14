Ertuğruloğlu: Kıbrıs’ta gelecek iki ayrı egemen devletin iş birliğinde şekillenecek Ertuğruloğlu: Kıbrıs’ta gelecek iki ayrı egemen devletin iş birliğinde şekillenecek

 Kabulde, Dernek başkanı Gürsel Benan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik   Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’na  "Şehitler Ölmez Albümü" nü takdim ederek, albüm hakkında bilgiler aktardı.
Albümün 2 cilt halinde,  1830 kayıtlı şehitle ilgili bilgi ve fotoğraf içerdiğini anlatan Benan,  son 2 yıl içerisinde, söz konusu albümün hazırlanması için  dernek olarak büyük gayret sarf ettiklerini söyledi.Benan, şehitler sayesinde bugünlere gelindiğini vurgulayarak, “Ne unuturuz, ne unuttururuz” dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da kabulde yaptığı konuşmada,   hazırlanan albümün, gelecek nesillere  nasıl devlet olduğunun anlatılması açısından bir mühür niteliğinde olduğuna işaret etti ve  çalışmaya katkı koyan herkese emeklerinden dolayı teşekkür etti.
Dernek ile  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasındaki işbirliğinin  artarak devam edeceğine inanç belirten Gardiyanoğlu,  şehit ailelerinin  özlük haklarının iyleştirilmesi  ve Anavatan Türkiye’de genişletilmesi amacıyla Sosyal Hizmetler Dairesi aracılığıyla, TC Aile ve Sosyal Hizmetler  Bakanlığı ile işbirliği içinde çalışmalar yaptıklarını ve  ciddi yol kat ettiklerini kaydetti.
" Canlarıyla bedel ödeyen şehitlerimiz  ve aileleri için ne yapsak boynumuzun borcudur" şeklinde konuşan Gardiyanoğlu,  Bakanlık olarak şehit ailelerine destek olmak için ellerinden gelen  tüm çabayı ortaya koyacaklarını ifade etti.