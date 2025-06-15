Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, hayatın tüm yükünü büyük bir fedakârlık ve sabırla omuzlayan; varlıklarıyla güven, sözleriyle rehberlik, sevgileriyle güç veren babalara minnettar olduklarını kaydetti.

Dinçyürek yayımladığı Babalar Günü mesajında, aile kurumunun temel direği olan babaların, evlatlarının geleceği için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan gece gündüz çalışan, yüreklerindeki sevgiyle yol gösteren en değerli varlıklar olduğunu belirtti.

Dinçyürek mesajında, “Bu anlamlı günde, hayatta olmayan babalarımıza Allah’tan rahmet diliyor, hayatta olan tüm babaların Babalar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir ömür geçirmelerini temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.