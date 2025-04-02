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“Bu iddianın gerçeklik payı yoktur” denilen açıklamada, Çocuk Diş Polikliniği’nde herhangi bir işe alım yapılmadığı kaydedildi.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, bugün bir haberde Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü’nün yakın akrabasının Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Diş Polikliniği’nde sözleşmeli doktor statüsünde işe alındığının iddia edildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı , bugün basında yer alan bir haberi yalanlayarak, Çocuk Diş Polikliniği’ne istihdam yapılmadığını açıkladı.

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