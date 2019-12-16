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Bebeklerde balık yağı nasıl kullanılır?
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Bebeklerde balık yağı nasıl kullanılır?

Bebeğiniz hayatınızdaki en kıymetli varlıktır. Bebeğinizin zihinsel ve fiziksel gelişimi beslenme ile yakından ilişkilidir. Çocukların olayları çabuk kavramaları onların hayatını daha da kolaylaştırır. Bunun için de düzgün beslenme çok önemlidir. Bebeklerde beslenme deyince akla ilk gelen gıdalardan biri de balık yağıdır. Faydaları saymakla bitmeyen bu besin beyin gelişimine de yardımcı olur. Peki, bebeklerde balık yağı nasıl kullanılır?

16 Aralık 2019 Pazartesi 13:31
Bebeklerde balık yağı nasıl kullanılır?

Çocukların beyin gelişimlerini destekleyen en gerekli madde Omega 3 yağ asitlerinden biri olan DHA yağ asididir. Çocuklar doğdukları andan 3 yaşına kadar beyin gelişimleri hızla ilerlemeye devam eder. Çocukların zeka gelişimini etkileyen en önemli besin de anne sütüdür. Bebeklerin ilk 2 yıl anne sütü almaları bebeklerinin zihinsel gelişimine büyük katkı sağlayabilir. Beyin %60 yağ %50 ‘si ise Omega 3 yağ asidi DHA yağ asitlerinden meydana gelmektedir.

BEBEKLERE BALIK YAĞI NASIL VERİLİR?

Bebekler DHA yağ asitlerini yaşamlarının ilk yıllarında anne sütü ile alabilirler. Bu nedenle emziren annelerin balık yağını almaları veya balık tüketerek bebeklerinin zihinsel gelişimine katkıda bulunması gerekebilir.

ÇOCUKLARDA 3-7 YAŞ ARASI BEYİN GELİŞİMİ

Bu dönemlerde hafıza ve zekanın %75'İ 3-7 yaş arasında oluşmaktadır. Bu oluşumun %90'ı 5 yaşında tamamlanabiliyor. Çocukların bu dönemlerde beyin gelişimlerini arttırmaya yardımcı olan eğitim almaları çocuklar açısında oldukça faydalı olabilir. Ayrıca zihinsel gelişimi arttıran DHA oranı yüksek balıklar veya balık yağı alımı beyin gelişimlerini hızlandırabilir.

5-12 YAŞ ARASI BEYİN GELİŞİMİ

Çocukların her döneminde beyin gelişimlerine destek olan yiyeceklerle beslenmeleri önemlidir. Bu dönemde çocukların zekalarının büyük bir kısmının oluştuğu ve ergenliğe kadar devam ettiği tespit edilmiştir. 5-12 yaş arası çocuklara da DHA oranı yüksek balıklar verilebilir veya balık yağı kullanabilir.

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