Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
"Cep telefonları bilinenden üç kat fazla radyasyon yayıyor"
Cep'teki tehlike!
Epilepside yeni tedavi umudu
Epilepside yeni tedavi umudu
Uzayda işlenen ilk suç!
Uzayda işlenen ilk suç!
Çocuğunuzun boyunun uzamasında yiyecekler kilit konumda!
Çocuğunuzun boyunun uzamasında yiyecekler kilit...
Çoğu kişi sevmiyor ama faydaları saymakla bitmiyor
Çoğu kişi sevmiyor ama faydaları...

Çabuk yorulma kalp rahatsızlıklarının erken işareti olabilir

26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:38
Çabuk yorulma kalp rahatsızlıklarının erken işareti olabilir

Bilim insanları, hafif egzersizlerden sonra bile çabuk yorulmanın, kişilerde gelecekte yaşanabilecek kalp rahatsızlıklarının işareti olabileceğini bildirdi.

Medical News Today sitesinin haberine göre, çabuk yorulma ile kalp hastalıklarına yakalanma riski arasındaki ilişkinin araştırıldığı çalışmada 625 kişinin uzun dönemli kalp sağlığı verileri incelendi.

İlk olarak araştırmaya dahil edilen kişilerin 10 yıl içinde kalp hastalığına yakalanma riskini hesaplayan bilim insanları, 4,5 yıl sonra da yavaş yürüme testiyle kişilerin ne kadar yorulduğunu ölçtü.

Araştırmacılar, öncesinde kalp hastalığına yakalanma riski yüksek olduğu tespit edilen kişilerin, kalp hastalığı riski bulunmayanlara göre bu basit egzersiz sonunda daha çabuk yorulduğunu tespit etti.

Araştırma ekibinden Jennifer Schrack, çalışmanın bulgularının, çabuk yorulan kişilerin gelecekte kalp rahatsızlığı yaşama riskinin diğer bireylere göre çok daha yüksek olduğunu gösterdiğini belirtti.

Schrack, araştırmanın, kolay yorulan insanların yaşam biçimlerini değiştirmesi ve kalp rahatsızlıklarına karşı bilinçli olması açısından önemli bir işaret olabileceğini vurguladı.

DOĞRU BESLENME VE EGZERSİZ HASTALIK RİSKİNİ AZALTIYOR

Doğru beslenme ve egzersiz yapmanın sağlık için her alanda önemine işaret eden Schrack, "İnsanlar duymaktan hoşlanmasa dahi doğru beslenme ve egzersiz yapmak başlıca iki sağlık tavsiyesidir." diye konuştu.

Schrack, kilosunu korumayı başaran ve düzenli egzersiz yapan bireylerin hem çabuk yorulma sorununa çözüm bulabileceğini hem de kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltabileceğini bildirdi.

Çalışmanın sonuçları, Amerikan Kalp Vakfının dergisinde yayımlandı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
YorulmaHaberKıbrısErkenIşaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Epilepside yeni tedavi umudu
Epilepside yeni tedavi umudu
Canan Karatay'dan uyarı!
Canan Karatay'dan uyarı!
Cildinizin canlandırmanın yolu çok kolayı!
Cildinizin canlandırmanın yolu çok kolayı!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim