Çoğu kişi sevmiyor ama faydaları saymakla bitmiyor

Greyfurtlar düşük kaloridir ve sağlıklı beslenmenin bir parçası olarak tüketildiğinde sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzına katkıda bulunan bir dizi vitamin ve mineral içerir. Greyfurtlar, limon ve portakal gibi narenciye meyveleridir. Hafif sarı kalın bir tabakaya sahiptir. İç kısmı portakala benzer. Beyaz ve sarıdan pembe ve kırmızıya kadar çeşitli renklerde bulunur. Tadları da değişiktir; çoğu asidik ve ekşi, ama bazıları tatlı ve şekerli ve hatta acı olabilir. Kış ayları en bol bulunduğu zamanlardır. Greyfurt yaygın olarak Çin’de ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yetiştirilmektedir.

Greyfurtlar çok az kalori içeren temel makro ve mikro besinleri sağlar. Orta büyüklükte bir greyfurtun yarısı, yaklaşık olarak 13 kalori karbonhidrat, 2 gr diyet lifleri ve 1 gr protein ile yaklaşık olarak 0.5 kalori içerir. % 64 C vitamini, % 28 A vitamini ve % 2 oranında kalsiyum ve magnezyum bulunur. Ayrıca eser miktarda E vitamini, tiamin, riboflavin, niasin, folat, pantotenik asit, potasyum, fosfor, manganez, çinko ve bakır ve diğer besin maddelerinden ayrı olarak, yüksek oranda antioksidan içerik, yani beta karoten ve likopen içerir.

Greyfurt, kan şekerini ve insülin seviyelerini önemli ölçüde etkilemez. Bunlar, C ve A Vitaminlerinin mükemmel kaynaklarıdır, çeşitli mineraller ve ayrıca antioksidanlar içerir. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin bir parçası olarak ele alındığında, greyfurtlar vermeye önemli ölçüde katkıda bulunurlar. Sağlıklı bir iskelet yapısının, kas kütlesinin, cilt kalitesinin korunmasına yardımcı olurlar ve obezite, tansiyon ve hatta kanser gibi birçok hastalık ve duruma karşı riskimizi azaltırlar. Şimdi greyfurtun faydalarını detaylıca inceleyelim…

GREYFURTUN FAYDALARI

Greyfurtun en iyi bilinen sağlık faydalarından bazıları şöyledir:

Kilo vermek isteyenler için ideal

Dengeli bir diyetin bir parçası olarak greyfurt tüketmek, önemli bir katkı sağlar. Çok az kalori içerir ve bunların içindeki antioksidanlar da kilo vermeye yardımcı olur. Araştırma, glikoz insülin düzeylerinde greyfurt tüketiminin önemli ölçüde azaldığını ve yemeklerden önce yenen bir greyfurtun yarısının, insülin direncinin azalmasına katkıda bulunduğunu ve bunun obezite ve ilişkili bozukluklarla mücadele etmek için harika bir gıda olduğunu göstermektedir.

İnme riskini azaltır

Greyfurt, kolesterolün yanı sıra yağ birikimi ve iskemik inme riskini azaltmaya katkıda bulunan C vitamini ve diğer bileşikleri içerir.

Kan basıncını kontrol eder ve kalp sağlığını iyileştirir

Greyfurt, her biri sağlıklı bir kalbin korunmasına yardımcı olan C vitamini, potasyum, likopen ve diyet liflerinin bir kombinasyonunu içerir. Kan lipit içeriğini azaltır ve trigliseritlerin birikmesini önleyerek aterosklerozla mücadeleye yardımcı olur. Potasyum ayrıca vazodilatasyona neden olur, böylece kan akışını iyileştirir ve kan basıncını düşürür.

Cilt kalitesini artırır

Greyfurtlarda bulunan C vitamini, genel cilt dokusunu iyileştirmeye yardımcı olur, kırışıklıkları önler ve güneş ve kirliliğin neden olduğu cilt hasarlarına karşı savaşır. Sağlıklı bir cilt tonunu korumak için cildin destekleyici yapısı olan kolajen oluşumuna da yardımcı olur. A vitamini ayrıca parlak ve sağlıklı görünümlü bir cilde katkıda bulunur.

Sindirime yardımcı

Yüksek su içeriği ve diyet liflerinin varlığı bağırsak hareketini iyileştirmeye yardımcı olur. Kabızlığı önler ve sağlıklı bir sindirim sisteminin sürdürülmesinde katkı sağlar.

Astımı önler

Vitamin C ve A ile birlikte büyük miktarlarda antioksidanlar ve diğer eser mineraller, astım hastalığı için faydalıdır. Astım ataklarını, astım ataklarının şiddetini ve süresini azaltmaya yardımcı olur.

Kemik sağlığını geliştirir

Greyfurtlarda bulunan potasyum ve kalsiyum, sağlıklı bir kemik yoğunluğunun korunmasına, osteoporoz ve artrit gelişim riskini azalmaya ve çocuklarda sağlıklı bir kemik yapısının geliştirilmesine yardımcı olur.

Kasları güçlendirir

Greyfurtta bulunan elementler ve mineraller kas bütünlüğünün korunmasına ve güçlenmesine yardımcı olur ve kas kütlesinin kaybını önler.

Taş oluşumunu önler

Yüksek su içeriği, antioksidanlar ve mineraller, böbrek, safra kesesi veya idrar torbasında taş oluşumunu engeller.

Kanseri önlemeye yardımcı olur

C vitamini ve likopen içeren antioksidanların zengin içeriği sayesinde, greyfurt kansere neden olan serbest radikallerin birikmesini önlemeye yardımcı olur. Likopen, prostat kanseri riskinde azalmaya neden olurken, beta karoten, özofagus (yemek borusu) kanseri riskini azaltır.