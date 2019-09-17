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Geç yatan genç kızların kilo alma ihtimali artıyor

Yatağa geç giden genç kızların erken yatan akranlarına kıyasla kilo alma olasılıklarının yükseldiği bildirildi.

17 Eylül 2019 Salı 12:12
Geç yatan genç kızların kilo alma ihtimali artıyor

NewsMedical LifeSciences'ın haberine göre, Amerikalı uzmanların 418'i kız 804 ergen üzerinde yaptığı araştırma, akranlarından geç yatan kızların bel çevrelerinin genişlediğini ve bu bölgede daha fazla yağlanma olduğunu tespit etti.

Çalışmada yaşları 11 ila 16 olan genç kızlarda hafta sonları hafta içine göre biraz daha geç yatılmasının her bir saat için bel çevresinin 1,9 santimetre genişlemesiyle ilişkilendirildiği belirtildi.

Uzmanlar, genç erkeklerde ise geç uyumayla kilo alımı arasında benzer bir ilişkinin bulgusuna rastlamadı.

Araştırmanın sonuçları "JAMA Pediatrics" dergisinde yayımlandı.

Geçmişte yapılan araştırmalar, yetişkinlerde geç yatmanın ve hafta sonları ayakta kalma süresinin artmasının kilo alımıyla bağlantılı olduğunu ortaya koymuştu.

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Son Güncelleme: 17.09.2019 12:14
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberKiloKızYatanGeç
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