CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, “vatansız” olduğu tespit edilen F. H.’nin yurttaşlık süreciyle ilgili sosyal medyadan sert açıklamalarda bulundu. Şahali, "Bakanlar Kurulu'nun derhal yetkisini kullanarak F. H'yi KKTC vatandaşı yapması" çağrısında bulundu.

Şahali, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı’nın F. H.’nin “vatansız” olduğunu tespit ettiğini belirterek, “Hepimizin iradesi hilafına birilerine yurttaşlık verirken son derece hoyrat davranabilenlerin, hepimizin vicdanı sızlarken ve mevzuat onlara yetki verdiği halde, bunu kullanmakta isteksiz kalması tek kelimeyle iradesizliktir, iş bilmezliktir” dedi.

Şahali paylaşımında ayrıca, “F. H. nihayetinde KKTC yurttaşı olacaksa, buna vatansız ilan edilmesi yeterlidir. Vatansız ilan edildiğine göre, ki bunu bugün İçişleri Bakanlığı açıklamasından anlıyoruz, bugün derhal Bakanlar Kurulu kararıyla yurttaşlığa kabul edilmeli ve kodesten hemen şimdi çıkartılmalıdır!” ifadelerini kullandı.