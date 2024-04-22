Meclis Genel Kurul’da, bir daha görüşülmek üzere komiteye çekilen Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alındı.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay tasarıya ilişkin raporu okudu.

Konu hakkında ilk sözü alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, değişiklik yasa tasarısının Maliye Bakanlığı tarafından komiteye çok kısa bir gerekçeyle gönderildiğini, bunların verginin tabana yayılması ve kayıt dışılığın engellemesi olduğunu söyledi.

Bunların önemli hedefler olduğuna işaret eden Şahali, kayıt dışılığı önlemek ve vergiyi tabana yaymanın Casionlar bağlamında mümkün olmadığını kaydetti.

Değişiklik yasa tasarısıyla kumarhanelerden alınan verginin yarı yarıya azaltıldığını ifade eden Şahali, özetle casinolara yüzde 50 vergi indirimi uygulanacağını söyledi.

Maliye Bakanlığı’nın casinolardan aldığı yüzde 10’luk vergi oranını, yüzde 5’e çekerek, daha fazla vergi toplayabileceğini düşündüğü görüşünü dile getiren Şahali, bunun garantisinin nerede olduğunu sordu.

Devletin gelir kaybına uğramamasının nasıl sağlanacağını soran Şahali, Casinoların normalde elde ettikleri brüt gelirin, beyan ettiklerinden çok daha fazla olduğunun bilindiğini, devletin ise bunu tespit edemeyeceğini peşinen kabul ettiğinden gelir vergisinden feragat ettiğini savundu.

Rakamlara geriye dönük bakıldığını anlatan Şahali, ödeyebileceklerinden 3 katı fazla vergi ödeyebilen 14 Casino tespit edildiğini anlattı.

Geçmişe dönük gerçekleşmeler üzerinden hesaplamalar yapıldığını, devletin gelir kaynına uğradığının belirlendiğini Şahali, “Casinolara vergi kıyağı çekildi, devletin elde edebileceği gelir meçhuldür” dedi.

Şahali, şöyle devam etti:

“Maliye ayakta uyuyor Şans Oyunları Hizmetleri (Değişiklik) Yasası’yla kamu gelirlerinden yüzde elli kaybı göze alıyor. Vergiyi tabana yaymak gibi bir durum mümkün değil.”

Şahali, milletvekillerine bu suça ortak olmama çağrısında bulundu.