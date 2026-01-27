Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı. Genel kurulda, Başbakan Ünal Üstel’in önerisiyle, hayat pahalılığı ödeneğinin “az maaş alana çok, çok maaş alana az” şeklinde düzenlenmesine yönelik geçici ve özel bir komite kurulması oya sunuldu.

Meclis’te yapılan oylamada öneri oybirliğiyle kabul edildi ve komite kuruldu. Kurulacak komitenin, hayat pahalılığı uygulamasının mevcut haliyle yüksek maaş alanlara rakamsal olarak daha fazla artış sağlaması nedeniyle oluşan maaşlar arasındaki farkın daraltılmasına yönelik yasal düzenlemeler üzerinde çalışacağı belirtildi.

Öneride, yapılacak düzenlemelerle elde edilecek kaynağın engellilerin desteklenmesine yönelik bir projede değerlendirilmesinin hedeflendiği ifade edildi. Komitenin, ilgili yasalarda gerekli değişiklikleri hazırlamak üzere çalışmalarını bir sonraki hayat pahalılığı ödeneği dönemine kadar tamamlaması öngörülüyor.