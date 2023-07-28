Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ölü bulunan kazazede Uğurcan Çelik'e ilişkin açıklama yapıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"27 Temmuz 2023 tarihinde alınan ihbar kapsamında SG K.lığınca görevlendirilen KKTCSG-110 bot tarafından 1 kazazede canlı olarak tespit edilmiş ve kazazede bota alınarak kurtarılmıştır. Söz konusu faaliyetin devamı kapsamında 28 Temmuz 2023 tarihinde günün aydınlanması ile beraber KKTCSG-03, KKTCSG-105 ve KKTCSG-110 botları kendilerine tahsis edilen sahalarda Arama Kurtarma faaliyetlerine başlamışlardır.



Arama Kurtarma faaliyetine devam eden KKTCSG-105 Bot tarafından kayıp olan ve Uğurcan ÇELİK olduğu değerlendirilen kazazede 28 Temmuz 2023 tarihinde saat 17.50’de Esentepe açıklarında ölü olarak tespit edilmiştir. KKTCSG-110 Bot kazazedeyi denizden alarak Girne Limanı’na intikale geçmiştir. 112 sağlık ekiplerince kazazedenin ölü olduğunun teyit edilmesi üzerine Girne Polis Müdürlüğü Adli Şube ekiplerine teslim edilmiştir."