Bunlar da ilginizi çekebilir

Şenkul: Ekiplerimiz insanüstü bir performans sergiledi, şimdi süreci masaya yatırma zamanı

Yapılan otopside ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındığı, kesin sonucun ileri tetkiklerin ardından ortaya çıkacağı belirtildi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Mamali’nin cansız bedeni otopsiye alındı.

Taşkent’te 9 Aralık 2025 tarihinde, ikamet ettiği evde yaşamını yitirmiş halde bulunan 31 yaşındaki Volkan Mamali’nin ölüm nedeni henüz belirlenemedi.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.