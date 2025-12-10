Taşkent’te 9 Aralık 2025 tarihinde, ikamet ettiği evde yaşamını yitirmiş halde bulunan 31 yaşındaki Volkan Mamali’nin ölüm nedeni henüz belirlenemedi.
Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Mamali’nin cansız bedeni otopsiye alındı.
Yapılan otopside ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındığı, kesin sonucun ileri tetkiklerin ardından ortaya çıkacağı belirtildi.
Polis soruşturmasının titizlikle sürdüğü kaydedildi.