Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere, yabancıların çalışma izinlerine ilişkin işlemler, Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası ve ilgili tüzükler çerçevesinde Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. Mevcut Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü’nün 36’ncı maddesi, işverenlerin makul gerekçelerle işlemlerini süresi içerisinde tamamlayamaması durumunda, belirli şartlar altında komite değerlendirmesine başvuru imkânı tanımaktaydı” denildi.

Açıklamada, “Ancak yapılan son değerlendirmelerde, bu uygulamanın istisnai bir düzenleme olmasına rağmen bazı durumlarda yasal sürelerin dikkate alınmadığı ve başvuruların geciktirilerek komite süreci üzerinden tamamlanmaya çalışıldığı tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Çalışma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamanın devamında ise şunları kaydetti:

“Öte yandan, Polis Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; çalışma izni süresi sona ermiş ve işlemleri tamamlanmamış yabancı uyruklu çalışanların ikamet izinsiz duruma düşmesi nedeniyle hem çalışanların hem de işverenlerin mağduriyet yaşadığı gözlemlenmiştir.

Bu kapsamda, söz konusu aksaklıkların önüne geçilmesi ve mevzuatın daha sağlıklı uygulanabilmesi amacıyla aşağıdaki düzenlemeler yürürlüğe konulmuştur:

-13 Nisan 2026 tarihi itibarıyla, çalışma izni işlemlerinde portal üzerinden yapılan “makul süre kapsamında komite başvurusu” uygulaması kaldırılmıştır.

-Çalışma izni, iş kurma izni, öğrenci çalışma izni, çalışma izni uzatma ve yatay geçiş dâhil olmak üzere tüm başvuruların yasal süreler içerisinde yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

-Yasal süreler dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve işlemler yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilecektir.

Bakanlığımız, hem çalışanların hem de işverenlerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına tüm tarafların belirtilen yasal süreler konusunda azami hassasiyet göstermesini önemle rica etmektedir.”