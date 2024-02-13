Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu tamamlandı. Bir sonraki toplantı 19 Şubat Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

-Uluçay

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Teberrüken Uluçay, Genel Kurul’da, “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşma yaptı.

Ekonomide yaşanan sıkıntıların ülkenin gündeminde olduğunu ifade eden Uluçay, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki gelişmelerin KKTC ekonomisini etkilediğini belirtti.

Geçen hafta sonu itibarı ile Türkiye Cumhuriyeti’nde vadeli mevduatın faiz oranlarının yükselmesine değinen Uluçay, bir buçuk yıl önce izlenen politika araçlarının sonuç vermediğini ve 2025 yılına sarkacak olumlu sonuçların beklendiğini kaydetti.

1 Ocak itibarı ile ortaya çıkan hayat pahalılığı ve asgari ücret düzenlemesine işaret eden Uluçay, raf fiyatlarında artışlar yaşandığını, TL’nin döviz karşısında değer kaybetme sürecine girdiğini dile getirdi. Uluçay, “Üzerimize düşeni zamanında yapmamız gerekir” diye konuştu.

“Kendi kurumlarımızı güçlendirmemiz gerekiyor” diyen Uluçay, KKTC’nin, önünde duran yatırımları gerçekleştirmesi için tereddüt etmemesi gerektiğini belirtti. Teberrüken Uluçay, işlemler noktasında da daha hızlı hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ise yerinden söz alarak, ihale şartları ve mevzuatın bu konuda bir sıkıntı yaratmayacağını ifade etti.

Konuşmasına devam eden CTP Milletvekili Uluçay, “Kaynak var, projeler hazırlandı ama işlemi hayata geçiremiyoruz. Bu KKTC’nin içine düştüğü temel sıkıntılardan bir tanesidir” dedi.

Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden ihracatın geliştirilmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Uluçay, bu faaliyetlere odaklanmak, teknik sıkıntıları aşmak için hazırlık yapılmasında yarar gördüğünü dile getirdi.

Kuzey ile güneyin ekonomik etkileşiminin geliştirilmesinin kısa vadede atılacak olumlu adımların başında geldiğini belirten Uluçay, kara sınır kapılarında yapılacak ihracatın maliyetinin “kıyaslanamayacak kadar düşük” olmasının avantaja dönüştürülmesi çağrısında bulundu. Uluçay, yeni ürünlerle ilgili açılımların yeni fırsatlar yaratacağı inancını da ifade etti.

Yükseköğrenim alanının, KKTC için ekonomik gelir yaratan bir unsur olduğuna dikkat çeken Uluçay, “Devlet üniversitenizi, DAÜ’yü sağlam tutmak zorundasınız. DAÜ, KKTC’nin en önde gelen üniversitesidir” şeklinde konuştu.

Güzelyurt’ta bir üniversitede yaşananlara değinen Uluçay, YÖDAK ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın, özel üniversitelerin daha kurumsal yapıya kavuşturulması için üzerlerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

-Derya

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Doğuş Derya, “Orta Sınıfın Erimesi, Genç İşsizliği ve Askerlik Sorunu” konulu güncel konuşmasına, dün ve bugün basına yansıya bir haberle başladı.

2021 yılında Türkiye’de bir kampanya başlatıldığını hatırlatan Derya, Gazimağusa’da kampanya çerçevesinde asılan bir afişe yazı yazıldığı iddiasıyla 4 gencin, “gizli ittifak oluşturmak” suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldığını dile getirdi.

Bir başka ülkenin siyasi partisinin, şubelerinin, KKTC’de açılmasının ne kadar doğru olduğunu sorgulayan Derya, “Bir siyasi parti, o ülkenin sınırları içerisinde faaliyette bulunur” diyerek, bir partinin sempatizanı olmakla, tüzel kişilik olarak kampanya düzenlenmesinin farklı şeyler olduğunu kaydetti.

“4 tane genci ‘gizli ittifak oluşturmaktan’ yargılamaya çalışan Savcılığa hayret ettiğini” dile getiren Derya, gençlere, böyle bir sebepten dava okunmasının “manidar” olduğunu söyledi.

Türkiye’de yıllar içerisinde yaşananlara değinen Doğuş Derya, yabancı sermayenin Türkiye’ye yatırım yapmadığını ve bütçe açığının büyüdüğünü dile getirdi. “Türk Lirası kullandığımız için Türkiye’de yaşanan her şey doğrudan bizi de etkiliyor” diyen Derya, ekonominin çökme noktasına geldiğini, sermaye yapısının değiştiğini söyledi. Doğuş Derya, “memleketin, gayrimenkul üzerinden parsel parsel kemirildiğini” kaydetti.

Kıbrıslı Türk toplumunun, orta sınıf olduğu için demokrasi kültürünün geliştiğini ifade eden Derya, “orta sınıf diye bir şey kalmadığını” belirtti. CTP Milletvekili Derya, insanların hakkını arayacak yerde geçim derdine düştüğünü ve bu nedenle “toplumsal çözülme” başladığını söyledi.

Orta sınıf kişilerin eskiden özelden sağlık hizmeti alabilecek maddi imkanı olduğunu anlatan Doğuş Derya, “Orta sınıf erdiğinde, politik istikrarsızlık da geliyor” dedi. Dış ticaret açığının hiç kapanmadığını belirten Derya, dolaylı vergilerde indirime gidilmesi gerekirken, bunun yapılmadığını kaydetti.

“Anti depresan kullanımı top noktaya geldi memlekette” diyen Derya, genç işsizliğinin çok büyük bir yara olduğunu ifade ederek, daralan piyasadan dolayı bu kişilerin iş bulamadığını ya da niteliklerinin altında iş yaptığını söyledi.

Vicdani ret hakkının ülkede tanınmadığını dile getiren Derya, “seni askere alacağım” üzerinden bir baskı olduğunu da ifade etti. “Dünya yapay zeka, bizimkiler hala daha yatay zeka” diyen Derya, “gençlerin ülkeden göç etme düşüncesinin yüzde 70 olduğunu” belirtti. “Kendi insanımızı kovduğumuz bir düzen var burada” diye konuşan CTP Milletvekili Derya, “Derdimiz üzüm yemek. Hiç mi içiniz acımaz?” diye sordu.

-Özuslu

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sami Özuslu, “Turizmde Dikkat Çekici İşler” konulu güncel konuşmasında, turizm fuarlarıyla ilgili rakamlardaki artışı öğrenmek istediğini söyledi.

Hollanda merkezli Booking.com’un, “Ercan’dan girmeyin” çağrısının yabancı turistler üzerinde etkili olabileceğini ifade eden Özuslu, bunun dış politikanın, turizm ve ekonomiyle bağlantılı olduğunu gösterdiğini belirtti. Özuslu, ülkenin turizm potansiyelinin çok büyük olduğunun açık ve net olduğunu dile getirdi.

Turist rakamları hakkında bazı veriler paylaşan Özuslu, 2023 yılında Ercan Havalimanı’ndan gelen yabancı sayısının 1,8 Milyon iken, güneyden kara kapılarından geçen yabancı sayısının 5,2 milyon olduğunu söyledi.

“Güney-kuzey ticareti ve ekonomisi” konusunda bir çalışma yapılması gerektiğini ifade eden Özuslu, Ercan Havalimanı büyütülse de, statüsünün değişmediğini kaydetti. CTP Milletvekili Özuslu, pahalı uçak bileti sorunu yaşandığını da ifade ederek, “Ucuzlatma meselesi ne oldu?” diye sordu.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ise yerinden söz alarak, 2023 yılındaki ithalatın, yaklaşık 3 Milyar Dolar olduğunu ifade ederek, bir yıl öncesine göre 1 Milyar Dolar artış olduğunu kaydetti.

Resmi Gazete’de yayımlanan Berlin Fuarı için harcanan rakamlara değinen Özuslu, “2023 ve 2024 yılında alan çok büyümemiş olmasına rağmen ödediğimiz rakamlar inanılmaz arttı” dedi. 2023 yılında 140 metrekarelik alana stant kurulması için 105 bin 375 Sterlin ödendiğini dile getiren Özuslu, 2024 yılında ise143 metrekarelik alana, 119 bin 975 Sterlin, bugünkü kurlara göre 4,6 Milyon TL ödeneceğini kaydetti. Özuslu, “Acaba ev mi satın aldık? Altın kaplamalı stant mı kuruyorsunuz? Neden Sterlin ödüyoruz?” sorularını sordu.

CTP Milletvekili Özuslu, ülkedeki ekonomik ve altyapısal sorunlara karşın, stantlara neden bu kadar para harcandığını sorguladı.

-Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Özuslu’ya yanıt verdi. Bürokratı ile ilgili diploma olayı konusunda dün Meclis’te, komite kurularak, araştırma yapılmasına onay verdiklerini belirten Ataoğlu, soruşturma sürecinin sonuçlanması gerektiğini kaydederek, “Netice çıkmadan, önyargılı şekilde bir şey söylememiz çok da doğru değil” dedi. Ataoğlu, soruşturma sonucunu bekleyip, göreceklerini söyledi.

Ataoğlu, şahsı ile ilgili diploma soruşturmasına da itirazı olmadığını kaydetti.

Booking.com konusunda ise Ataoğlu, turizm sektörü ve Dışişleri Bakanlığı ile temaslarını sürdürdüklerini belirtti. Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, perşembe akşamı turizm paydaşlarıyla önlemlerin ele alınacağını dile getirdi.

Kara sınır kapılarındaki yolcu girişinin turist bazında, Ercan Havalimanı’ndan giriş yapan yolcu sayısından daha fazla olduğunu ifade eden Ataoğlu, konuyla ilgili yasa çalışmasının ilerleyen günlerde Meclis Genel Kurulu’na geleceğini söyledi.

Uçak bilet fiyatları konusunda ciddi çalışmalar yaptıklarını kaydeden Ataoğlu, her gün için geniş gövdeli uçakların Türk Hava Yolları tarafından sisteme girdiğini, ilave seferlerin de devreye girmek üzere olduğunu ifade etti. Ataoğlu, İstanbul bacağında, bilet fiyatlarının, düşündükleri fiyatın altında olduğunu söyledi.

Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, yeni havalimanının 5-6 ay içerisinde güvenlik sertifikasyon çalışmaları yapıldıktan sonra gelen yolcuları, “uçaktan inmeden” getirme şansını yakalayabilirlerse, İngiltere ağırlıklı vatandaşların memleketlerine gelmeleriyle ilgili kolaylıklar sağlanacağını belirtti.

Fuarlardaki stantların İngiltere üzerinden yapılması nedeniyle Sterlin ödendiğini ifade eden Ataoğlu, paydaşların temsilcileriyle ortaklaşa bir çalışma yürüttüklerini belirterek, geçmiş yıllardaki stantlarla, bugünkü stantlar arasında çok ciddi fark olduğunu kaydetti.

Fikri Ataoğlu, önerilere her zaman açık olduklarını ve dikkate aldıklarını kaydetti.

CTP Milletvekili Sami Özuslu yerinden söz alarak, fuar harcamalarıyla ilgili detaylı bilgi istediğini belirterek, yöntemleri sorguladı. Ataoğlu ise, fuar listesinin dokümanını çıkarıp, Özuslu’ya takdim edebileceğini ifade etti.

CTP Milletvekili Erkut Şahali de yerinden söz alarak, Başbakan Yardımcısı Ataoğlu’nun, bürokratının diplomalarının, gerçek olup, olmadığının çok önemli olduğunu dile getirerek, siyasi irade sonucu atanan kişilerin hakkında böyle iddialar varsa derhal görevden alınmaları gerektiğini kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ise, “Biz bunu kendi içimizde illaki çözeceğiz” diyerek, teminatla serbest bırakılan bürokratı ile yarın yüz yüze görüşeceğini, soruşturma sonucunda ne gerekirse yapılacağını belirtti. Ataoğlu, şahsıyla ilgili de kurulacak komitenin araştırma yapabileceğini yineledi.

Güncel konuşmaların ardından sözlü ve yazılı sorulara geçildi.

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, vekillerin, sözlü ve yazılı sorularının cevaplanmasının, bilgi alma ve denetleme görevleri açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

Ardından Genel Kurul tamamlandı. Bir sonraki toplantı 19 Şubat Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.